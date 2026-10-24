Pune Traffic Jam : दिवाळीच्या खरेदीमुळे मध्यवस्तीत वाहतूक कोंडी! लक्ष्मी, कुमठेकर, केळकर रस्त्यांसह प्रमुख मार्गांवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा; नो-एंट्रीतूनही वाहने

पुणे - दिवाळीच्या खरेदीसाठी शहराच्या मध्यवर्ती भागात नागरिकांची मोठी गर्दी होत असल्याने लक्ष्मी रस्ता, कुमठेकर रस्ता, केळकर रस्ता यांसह प्रमुख मार्गांवर शनिवारी दिवसभर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली. वाहनांची संख्या वाढल्याने रस्त्यांवर वाहनांच्या रांगा लागल्या. त्यातच नो-एंट्रीतून होणारी वाहतूक, दुहेरी पार्किंग तसेच नो-पार्किंगमध्ये उभी केलेली वाहने यामुळे कोंडीत आणखी भर पडत असल्याचे चित्र दिसून आले..दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर शहराच्या मध्यवर्ती बाजारपेठांमध्ये खरेदीसाठी नागरिकांची गर्दी वाढली आहे. कपडे, दागिने, सजावटीचे साहित्य, फराळाचे पदार्थ यासह विविध वस्तूंच्या खरेदीसाठी नागरिक मोठ्या संख्येने मध्यवस्तीतील बाजारपेठांकडे येत आहेत. त्यामुळे नेहमीच्या तुलनेत या भागातील वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे..फडके हौद ते लाल महाल चौक, क्वार्टर गेट चौक ते टिळक चौक या संपूर्ण लक्ष्मी रस्त्यावर अनेक ठिकाणी वाहतुकीचा वेग मंदावला होता. कुमठेकर रस्ता आणि केळकर रस्त्यावरही वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. त्याचबरोबर फर्ग्युसन रस्ता, जंगली महाराज रस्ता आणि टिळक रस्त्यावरही वाहतूक संथ झाली होती..पार्किंगच्या बेशिस्तीमुळे कोंडीत भर -मध्यवर्ती भागातील अनेक रस्त्यांवर दुहेरी पार्किंगमुळे वाहतुकीसाठी उपलब्ध जागा कमी होत आहे. नो-पार्किंगच्या ठिकाणीही वाहने उभी केली जात असल्याने इतर वाहनांना मार्ग काढताना अडचणी येत आहेत. काही ठिकाणी नो-एंट्री असतानाही वाहने प्रवेश करत असल्याने वाहतुकीचा खोळंबा होत आहे. त्यामुळे एका ठिकाणी निर्माण झालेल्या कोंडीचा परिणाम लगतच्या रस्त्यांवरही होत असल्याचे दिसून आले..बाजारपेठांकडे जाणाऱ्या रस्त्यांवर गर्दी -दुकानांसमोर ग्राहकांची गर्दी आणि रस्त्याच्या कडेला होणारे अनधिकृत पार्किंग यामुळे वाहतूक व्यवस्थेवर अतिरिक्त ताण पडत आहे. दिवाळीच्या काळात पुढील काही दिवस खरेदीसाठी नागरिकांची गर्दी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रमुख बाजारपेठांच्या परिसरात वाहतूक पोलिसांनी अतिरिक्त बंदोबस्त ठेवावा, नो-पार्किंग आणि नो-एंट्रीच्या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, तसेच शक्य त्या ठिकाणी वाहनांचे नियमन करावे, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.