Pune News : गुरूनानक डेअरी कारवाई प्रकरण; पाच लाखांच्या नुकसानभरपाईचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द

पुणे - सार्वजनिक आरोग्याच्या हितासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) पुण्यात केलेली कारवाई योग्य ठरवत, सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा पाच लाख रुपये नुकसानभरपाईचा आदेश रद्द केला आहे. वडगाव शेरी परिसरातील ‘मेसर्स गुरुनानक डेअरी अँड स्वीट्स’ यावर ‘एफडीए’ ने कारवाई केली होती. या प्रकरणात सोमवारी (ता. ५) हा महत्त्वपूर्ण निकाल देण्यात आला..गुरुनानक डेअरी अँड स्वीट्स या आस्थापनेत १२ जून रोजी अन्न विषबाधेच्या तक्रारीवरून तपासणी करण्यात आली होती. या वेळी स्वच्छता, अभिलेख संधारण आणि लेबलिंगमध्ये त्रुटी आढळल्याने प्रशासनाने या दुकानाचा परवाना निलंबित केला होता. या कारवाईविरोधात संबंधित व्यावसायिकाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने १७ ऑगस्ट रोजी परवान्याचे निलंबन उठवतानाच, व्यवसायाचे नुकसान झाल्याच्या कारणास्तव प्रशासनाला पाच लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश दिले होते..राज्य शासनाने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सुनावणीदरम्यान शासनाने स्पष्ट केले की, संबंधित आस्थापनेचा मलाई पेढ्याचा नमुना असुरक्षित आढळल्याने सार्वजनिक हितासाठी ही कारवाई करण्यात आली होती. प्रशासनाने कोणत्याही टप्प्यावर जाणीवपूर्वक विलंब केला नसून, अनुपालन अहवाल मिळाल्यानंतर चार दिवसांतच पुनर्तपासणी केली होती. ही कारवाई पूर्णपणे कायदेशीर तरतुदींनुसार आणि सद्भावनेने केली असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले..सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत उच्च न्यायालयाचा दंड आकारण्याचा आदेश रद्द केला. या निर्णयामुळे अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, २००६ अंतर्गत जनहितार्थ केलेली कारवाई योग्य असल्याचे अधोरेखित झाले आहे. अन्नपदार्थांच्या दर्जाबाबत तक्रारीसाठी नागरिकांनी १८००२२२३६५ या टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन अन्न व औषध प्रशासनाचे सह आयुक्त (अन्न) यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.