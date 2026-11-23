कर्वेनगर : महालक्ष्मी लॉन्स परिसरातील पाणंद रस्त्याच्या १५ मीटर रुंदीकरणाच्या कामाचे भूमिपूजन शनिवारी (ता. २१) उत्साहात पार पडले. गेल्या सहा महिन्यांच्या पाठपुराव्यानंतर सुरू झालेल्या या कामामुळे परिसरातील वाहतूक कोंडी सुटण्यास मोठी मदत होणार आहे..महालक्ष्मी लॉन्स येथील ए. जे. वृंदावन सोसायटीसमोर आणि सायली शेल्टर सोसायटीमागे असलेला हा रस्ता आता ५० फूट रुंद होणार आहे. या कामासाठी महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम, महापौर आणि पथ विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नऊ वेळा प्रत्यक्ष पाहणी केली होती. जानेवारी २०२७ मध्ये होणाऱ्या जागतिक ग्रँड टूर सायकल स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर या रस्त्याला विशेष महत्त्व आहे..रस्त्यासाठी जागा ताब्यात आल्यानंतर आयोजित या भूमिपूजन सोहळ्याला चार नगरसेविकांची उपस्थिती लक्षवेधी ठरली. जागेचा प्रश्न मार्गी लागल्याने हा प्रकल्प कर्वेनगरच्या वाहतूक व्यवस्थेसाठी मैलाचा दगड ठरेल, असे मत नगरसेवक स्वप्नील दुधाणे यांनी व्यक्त केले. प्रशासकीय अडचणी दूर करून हे काम दर्जेदार आणि वेळेत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.