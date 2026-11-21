नारायणगाव - नारायणगाव येथील ग्रामोन्नती मंडळ संचलित गुरुवर्य रा. प. सबनीस विद्यामंदिरातील कस्तुरी संदीप चव्हाण (इयत्ता नववी) हिने सतरा वर्षांखालील मुलींच्या 70 व्या राष्ट्रीय शालेय मैदानी क्रीडा स्पर्धेत 100 मीटर हर्डल्स या क्रीडा प्रकारात प्रथम क्रमांक मिळवून सुवर्णपदक पटकावले. .एवढेच नव्हे तर कस्तुरी हिने 13.59 सेकंद ही वेळ नोंदवून राष्ट्रीय विक्रम प्रस्थापित केला. तीने या क्रीडा प्रकारातील यापूर्वीचा रिद्धी संतोष माने हिचा 14.38 सेकंदाचा जुना विक्रम मोडीत काढला. ही स्पर्धा आज सकाळी शिवपुरी (मध्यप्रदेश )येथे झाली. अशी माहिती ग्रामोन्नती मंडळाचे क्रीडा समिती प्रमुख डॉ.संदीप डोळे, क्रीडा प्रशिक्षक तुळशीदास कोऱ्हाळे यांनी दिली..नोव्हेंबर २०२६ मध्ये बोईसर येथे झालेल्या राज्यस्तरीय स्पर्धेत हर्डल्स या क्रीडा प्रकारात कस्तुरी हिने द्वितीय क्रमांक पटकावला होता. तिची राष्ट्रीय पातळीवरील स्पर्धेसाठी निवड झाली होती. कस्तुरी हिने राष्ट्रीय पातळीवर राष्ट्रीय विक्रम प्रस्थापित करून सुवर्णपदक पटकावल्याने ग्रामीण भागातील मुलींमध्येही अफाट गुणवत्ता असून योग्य मार्गदर्शन, संधी व मेहनतीच्या जोरावर त्या राष्ट्रीय स्तरावर विक्रम घडवू शकतात हे कस्तुरीने आपल्या कामगिरीतून सिद्ध केले आहे..ग्रामोन्नती मंडळाचे अध्यक्ष सुजित खैरे, ग्रामोन्नती मंडळाचे कार्याध्यक्ष अनिल मेहेर, विश्वस्त प्रकाश पाटे, मोनिका मेहेर,कार्यवाह रवींद्र पारगावकर,क्रीडा समिती प्रमुख डॉ. संदीप डोळे यांनी कस्तुरी व तिचे पालक, प्रशिक्षक कोऱ्हाळे यांचे अभिनंदन केले आहे. कस्तुरीच्या उल्लेखनीय यशाबद्दल नारायणगाव परिसरात तिच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे..कस्तुरी चव्हाण -शिक्षक,संस्थाचालक यांनी दिलेले प्रोत्साहन, वडील संदीप चव्हाण, आई शालिनी यांनी दिलेला भक्कम पाठिंबा व क्रीडा प्रशिक्षक तुळशीदास कोर्हाळे यांचे मोलाचे मार्गदर्शन यामुळे मी राष्ट्रीय पातळीवर विक्रम प्रस्थापित करून सुवर्णपदक पटकावू शकले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.