Katraj Kondhwa Road Issue : आयुक्तांच्या सकारात्मक प्रयत्नांना विभागप्रमुखांचाच खोडा!

कात्रज - गेल्या अनेक वर्षांपासून भूसंपादन आणि राजकीय श्रेयवादाच्या कात्रीत अडकलेला कात्रज-कोंढवा रस्ता अखेर मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्या साप्ताहिक बैठका आणि सातत्याने होणाऱ्या प्रत्यक्ष पाहणी दौऱ्यांमुळे रस्ता रुंदीकरणाच्या कामाला गती मिळाली असली, तरी आयुक्तांच्या प्रयत्नांना महापालिकेतील काही विभागप्रमुखच ब्रेक लावत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे..आयुक्तांच्या पाहणीवेळी पुढे-पुढे करणारे अधिकारी आपल्या विभागातील प्रत्यक्ष कामाला मात्र अपेक्षित गती देत नसल्याची चर्चा आहे. गेल्या चार महिन्यांत सेवा रस्ते, पावसाळी लाईन आणि ड्रेनेजच्या कामाला चांगली गती मिळालेली दिसत असताना विद्युत आणि पाणीपुरवठा विभागाची कामे मात्र कासवगतीने सुरू असल्याने मार्च २०२७ पर्यंत ५० मीटर रुंदीचा रस्ता पूर्ण करण्याचे आयुक्तांचे उद्दिष्ट धोक्यात येण्याची शक्यता आहे..आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी जितेंद्र दुडी यांच्या पुढाकारातून १४ मे रोजी विशेष भूसंपादन कायद्याचा वापर करून भूसंपादन अधिकारी क्रमांक १५ विभागामार्फत भूसंपादनाची प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्यानंतर रस्त्याच्या कामातील प्रमुख अडथळे दूर होण्यास सुरुवात झाली. भूसंपादन झाल्यानंतर ड्रेनेज, पावसाळी लाईन, विद्युत लाईन भूमिगत करणे आणि पाणीपुरवठा लाईन स्थलांतरित करण्याच्या सूचना संबंधित विभागांना देण्यात आल्या..अशावेळी पालिकेच्या पथ आणि संबंधित विभागाकडून पहिल्या टप्प्यात राजस सोसायटी ते गोकुळनगरपर्यंत पावसाळी लाईन आणि ड्रेनेज लाईनची कामे युद्धपातळीवर करण्यात येत आहेत. सेवा रस्त्यांची सुमारे ७० टक्के कामे पूर्ण झाली असून उर्वरित कामे आणि माऊलीनगर येथील ग्रेड सेपरेटरचे कामही सुरू आहे. एकीकडे आयुक्त कामाला गती देण्याच्या सूचना देत असताना विद्युत आणि पाणीपुरवठा विभागाच्या संथ कारभारामुळे संपूर्ण प्रकल्पालाच ‘ब्रेक’ लागण्याची परिस्थिती निर्माण झाल्याने नागरिकांतून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे..प्रतिक्रियाआयुक्त स्वतः बैठका घेऊन पाहणी करत असताना संबंधित विभागांनीही त्याच गांभीर्याने काम करणे अपेक्षित आहे. विद्युत आणि पाणीपुरवठा विभागाच्या संथ कामामुळे रस्ता रुंदीकरणाला पुन्हा विलंब होऊ नये. नागरिकांना आणखी प्रतीक्षा करायला लावू नये.- अॅड. रामचंद्र सोनकांबळे, स्थानिक नागरिक.कात्रज-कोंढवा रस्ता रुंदीकरणात रस्त्याच्या डाव्या बाजूला रोहित्र आणि विद्युत लाईन आहेत, तर उजव्या बाजूला विद्युत पुरवठा आहे. त्यामुळे रस्ता क्रॉसिंगमध्ये अडथळे निर्माण होत आहेत. सेवा रस्त्यांचे प्रत्यक्ष सीमांकन मिळाल्याशिवाय काही कामे करता येत नाहीत. त्यामुळे विलंब झाला आहे. मात्र, विद्युत विभागाकडून कामांना गती देऊन ती पूर्ण करण्यात येतील.- राहुल गोसावी, उपअभियंता, विद्युत विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.