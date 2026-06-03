Kedgaon Crime : केडगावातील गर्भलिंग निदान रॅकेटची व्याप्ती मोठी; दोघेजण अद्याप फरार, आणखी काहींचा सहभाग असण्याची शक्यता

पुणे/केडगाव - दौंड तालुक्यातील केडगाव परिसरात बेकायदेशीर गर्भलिंग निदान प्रकरणात अटकेत असलेल्या आरोपी अण्णासाहेब गिरी आणि त्याचा साथीदार डॉ. अतुल जाधव (रा. वाघोली) या दोघांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली आहे. वाघोलीतील गर्भलिंग निदान प्रकरणातील अन्य एक आरोपी न्यायालयीन कोठडीत असून, त्यालाही चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात येणार आहे. तर अन्य दोघेजण अद्याप फरार आहेत..या संदर्भात पुणे ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक संदीपसिंग गिल यांनी बुधवारी (ता. ३) पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. त्यानुसार, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सचिन गुजर यांना १४ मे रोजी यांना व्हिडिओ प्राप्त झाला होता. त्यात अण्णासाहेब गिरी (रा. केडगाव, ता. दौंड; मूळ रा. हंगा, ता. पारनेर) हा महिलेची बेकायदेशीर गर्भलिंग चाचणी करताना दिसत होता. या प्रकरणी ‘गर्भधारणा पूर्व व प्रसव पूर्व रोग निदान तंत्रे’ कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला आहे. या गुन्ह्यात आणखी काहीजणांचा सहभाग असून, व्याप्ती मोठी असल्याने गुन्ह्यात गंभीर कलमांची वाढ केली आहे..चौकशीदरम्यान लोहगाव-वाघोली येथील डॉ. अतुल अंकुश जाधव आणि केसनंद येथील नरेंद्र साहेबराव ठाकरे यांचा सहभाग उघड झाला. त्यापैकी अतुल जाधव याला २४ मे रोजी अटक करण्यात आली. तर दुसरा आरोपी नरेंद्र ठाकरे हा वाघोली पोलिस ठाण्यातील अशाच एका गुन्ह्यात न्यायालयीन कोठडीत आहे. पोलिस त्यालाही ताब्यात घेणार आहेत. तसेच, डॉ. मंदार सुरेश माळी (रा. किकवी, ता. भोर) आणि सुंदरम कदम (रा. उरळीकांचन, ता. हवेली) या दोघा साथीदारांचा पोलिस शोध घेत आहेत..पोलिसांनी आतापर्यंत १५ साक्षीदारांची चौकशी केली असून, एका मुख्य साक्षीदाराचा जबाब न्यायालयासमोर नोंदवला आहे. पोलिस अधीक्षक संदीपसिंग गिल, अतिरिक्त अधीक्षक गणेश बिरादार, उपविभागीय अधिकारी बापूराव दडस यांच्या सूचनेनुसार पुढील तपास यवतचे पोलिस निरीक्षक नारायण देशमुख करत आहेत..दोन डॉक्टर फरार, प्रशासनावर दबाव?गिरी हा गर्भलिंगनिदान करत असे तर गर्भपात करण्याचे काम डॉ. जाधव करीत होता. गर्भलिंग निदानाचे मोठे रॅकेट असून, अद्याप फक्त तीन डॉक्टरांसह पाच जणांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. या प्रकरणात दोघेजण फरार आहेत. तर दलाल मोकाट फिरत असून, त्यांच्यावर अद्याप कारवाई होत नसल्याने प्रशासनावर राजकीय दबाव आहे का, असा सवाल केला जात आहे.या प्रकरणात नागरिकांनी माहिती प्राप्त झाल्यास ९९६७४३६३३३ /०२११९ २९८१३३/ डायल ११२ या क्रमांकावर संपर्क साधावा. माहिती देणाऱ्याचे नाव व ओळख गुप्त ठेवण्यात येईल.- नारायण देशमुख, पोलिस निरीक्षक, यवत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.