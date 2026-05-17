पुणे

तळेगाव ढमढेरे येथे बिबट्याची दहशत

तळेगाव ढमढेरे, ता. १७ : तळेगाव ढमढेरे (ता. शिरूर) येथील फणस मळा व माळी मळा येथे शेतकरी ज्ञानोबा संभाजी नरके यांच्या पाळीव कुत्र्यावर बिबट्याने हल्ला करून कुत्र्याला फस्त केले. रविवारी (ता. १७) मध्यरात्री व पहाटेच्या वेळी झालेल्या हल्ल्यांत बिबट्याने हा पाळीव कुत्रा ठार करून फस्त केला. विशेष म्हणजे कुत्र्याला फस्त केल्यानंतर नारळाच्या झाडावर दोन बिबटे चढल्याचे शेतकऱ्यांनी पाहिले. जिल्हा बँकेचे माजी उपाध्यक्ष बाळासाहेब नरके यांनी बिबट्यांविषयी वनविभागाला त्वरित माहिती दिली. परिसराची पाहणी करून योग्य त्या ठिकाणी पिंजरा लावावा अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. यापूर्वीही अनेक वेळा येथील वस्तीवर बिबट्याने पाळीव प्राण्यांवर हल्ले करून नुकसान केल्याचे नरके यांनी सांगितले. दरम्यान, तळेगाव ढमढेरे, धानोरे आदी परिसरात बिबट्याचा वावर वाढला असून बिबट्याची दहशत कायम असल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. बिबट्याला पकडण्यासाठी ठीकठिकाणी पिंजरा लावण्याची मागणी ग्रामस्थ करीत आहेत.

