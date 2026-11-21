माळेगाव - सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर भागातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना पहिली उचल 3900 ते चार हजार रुपये मिळत आहे, त्यामुळे रिकवरी झोन आणि माळेगाव (ता. बारामती) सहकारी साखर कारखान्याची सालाबाद प्रमाणे विक्रमी ऊस दराची परंपरा विचारात घेता या कारखान्याच्या प्रशासनाने आज 3900 रुपये पहिली उचल जाहीर केली. उपमुख्यमंत्री तथा कारखान्याचे अध्यक्षा सुनेत्रा अजित पवार व संचालक मंडळांनी वरील धोरणात्मक निर्णय घेतला, अशी माहिती उपाध्यक्ष नितीन शेंडे यांनी दिली..बारामती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसह सर्वपक्षीय कार्यकर्ते व शेतकऱ्यांनी मंगळवारी (ता.१६) रोजी 3950 रुपयाची मागणी केली होती. या पार्श्वभूमीवर आज शनिवारी आयोजित केलेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीकडे सभासदांची लक्ष लागले होते. या प्राप्त स्थितीचा विचार करून माळेगावच्या संचालक मंडळांनी 3900 रुपये देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला. याबाबत पत्रकारांशी उपाध्यक्ष श्री.शेंडे बोलत होते. यावेळी कार्यकारी संचालक जितेंद्र रणवरे आदी संचालक मंडळ उपस्थित होते..दरम्यान, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष व खासदार राजू शेट्टी म्हणाले, की सातारा, सांगली, कोल्हापूर भागातील रिकव्हरी झोनच्या तुलनेत पुणे जिल्ह्यात माळेगाव, सोमेश्वर कारखान्याने 3900 ते 3950 पहिली उचल देण्याचा निर्णय घेतला. परिणामी शेतकऱ्यांना अधिकचे पैसे मिळणार आहेत. नक्कीच संबंधित कारखान्याचे प्रशासन अभिनंदनास पात्र आहे..पुढील आठवड्यामध्ये माळेगावचे अध्यक्ष व राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचा सत्कार करण्यासाठी मी स्वतः बारामतीला येणार आहे. यावेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे पश्चिम महाराष्ट्राचे अध्यक्ष राजेंद्र ढवाण यांनीही माळेगाव कारखान्याने 3900 रुपये यंदाचा दर जाहीर केला आणि खऱ्या अर्थाने येथील संचालक मंडळांने लोकनेते अजित दादा पवार यांना ऊस दराच्या माध्यमातून श्रद्धांजली अर्पण केली आहे. सभासद राहुल पाटील तावरे यांनीही सभासदांच्या वतीने माळेगावच्या प्रशासनाचे अभिनंदन केले..माळेगावचे सव्वातीन लाख क्रशिंग…माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याने 38 दिवसांमध्ये यंदाच्या गळीत हंगामात तीन लाख वीस हजार पेक्षा अधिक ऊस गाळप केले आहे. तसेच साखरपोती तीन लाख बत्तीस हजार इतके उत्पन्न घेतले आहे. सरासरी साखर उताराही १०.७६ टक्के इतका मिळाला आहे, अशी माहिती कार्यकारी संचालक जितेंद्र रणवरे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.