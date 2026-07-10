पुणे

Uruli Kanchan Crime : पतीला जीवे मारण्याची धमकी देऊन विवाहितेवर बळजबरीने अत्याचार; उरुळी कांचन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल

पतीला जीवे मारण्याची धमकी देऊन विवाहितेवर वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी एका ३९ वर्षीय इसमा विरुद्ध उरुळी कांचन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
Crime

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ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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- सुनील जगताप

उरुळी कांचन - पतीला जीवे मारण्याची धमकी देऊन विवाहितेवर वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी एका ३९ वर्षीय इसमा विरुद्ध उरुळी कांचन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महेंद्र हंडाळ (वय-३९, रा. हंडाळवाडी, केडगाव, ता. दौंड, जि. पुणे) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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