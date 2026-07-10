Uruli Kanchan Crime : पतीला जीवे मारण्याची धमकी देऊन विवाहितेवर बळजबरीने अत्याचार; उरुळी कांचन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल

- सुनील जगतापउरुळी कांचन - पतीला जीवे मारण्याची धमकी देऊन विवाहितेवर वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी एका ३९ वर्षीय इसमा विरुद्ध उरुळी कांचन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महेंद्र हंडाळ (वय-३९, रा. हंडाळवाडी, केडगाव, ता. दौंड, जि. पुणे) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १४ मार्च २०२५ ते ३० जून २०२६ या कालावधीत उरुळी कांचन येथील तिच्या राहत्या घरी तसेच पुणे स्टेशन बसस्थानकासमोरील एका लॉजमध्ये आरोपीने तिच्या पतीला जीवे मारण्याची धमकी देत तिच्यावर जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवले. नवऱ्याला मारण्याचा भीतीमुळे तिने यापूर्वी तक्रार केली नव्हती. त्यानंतर आरोपीने वारंवार फोन करून भेटण्यासाठी दबाव टाकत त्रास दिल्याने तिने अखेर पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली आहे..या प्रकरणी उरुळी कांचन पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक गुन्हा नोंद करण्यात आला असून आरोपीला अटक करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विजयमाला पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक प्रविण कांबळे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.