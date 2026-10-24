पुणे

Alephata Crime : प्रेमविवाहानंतर छळाला कंटाळून विवाहित तरुणीने संपविले जीवन; पती, सासू व नणंदेविरुद्ध गुन्हा

जुन्नर तालुक्यातील राजुरी येथे २३ वर्षीय विवाहित तरुणीने माहेरी आई-वडिलांच्या घरी गळफास घेऊन जीवन संपविल्याची घटना गुरुवारी (ता. २३) घडली.
crime

crime

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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- राजेश कणसे

आळेफाटा - जुन्नर तालुक्यातील राजुरी येथे २३ वर्षीय विवाहित तरुणीने माहेरी आई-वडिलांच्या घरी गळफास घेऊन जीवन संपविल्याची घटना गुरुवारी (ता. २३) घडली. या प्रकरणी तिच्या आईने दिलेल्या फिर्यादीवरून पती, सासू व नणंदेविरुद्ध आळेफाटा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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