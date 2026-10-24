Alephata Crime : प्रेमविवाहानंतर छळाला कंटाळून विवाहित तरुणीने संपविले जीवन; पती, सासू व नणंदेविरुद्ध गुन्हा

- राजेश कणसेआळेफाटा - जुन्नर तालुक्यातील राजुरी येथे २३ वर्षीय विवाहित तरुणीने माहेरी आई-वडिलांच्या घरी गळफास घेऊन जीवन संपविल्याची घटना गुरुवारी (ता. २३) घडली. या प्रकरणी तिच्या आईने दिलेल्या फिर्यादीवरून पती, सासू व नणंदेविरुद्ध आळेफाटा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सायली सिद्धेश दांगट (वय २३) असे मृत तरुणीचे नाव आहे. सायलीने १ डिसेंबर २०२५ रोजी सिद्धेश गोरक्षनाथ दांगट याच्याशी प्रेमविवाह केला होता. विवाहानंतर हे दोघे मुंबई येथे खासगी कंपनीत नोकरी करीत होते..सायलीच्या पगाराचे पैसे पतीने स्वतःकडे घेतले, तसेच तिचे सोन्याचे मंगळसूत्र पतपेढीत गहाण ठेवल्याचा आरोप तिची आई अश्विनी संदीप कदम यांनी फिर्यादीत केला आहे. याबाबत विचारणा केल्यावर पतीने सायलीला मारहाण केल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. त्यानंतर सायली २० ऑक्टोबर रोजी माहेरी आली होती..२३ ऑक्टोबर रोजी आई-वडील कामानिमित्त बाहेर गेले असताना सायलीने गळफास घेतल्याची माहिती मिळाली. पती, सासू जयश्री दांगट व नणंद साक्षी दांगट हे तिला मानसिक व शारीरिक त्रास देत असल्याचा आरोप आईने केला आहे.पोलिस निरीक्षक विश्वास जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक बळीराम घनटे पुढील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.