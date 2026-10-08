मायणीत प्रशानाविरोधात व्यापाऱ्यांनी एल्गार

मायणीतील व्यापाऱ्यांचे प्रशासनाला निवेदन
मायणी, ता. ८ : परिसरात वारंवार खंडित होणार वीजपुरवठा आणि वाहतूक कोंडीच्या प्रश्नावर येथील व्यापारी असोसिएशनच्या वतीने सकाळी ११ वाजल्यापासून दुपारी दोन वाजलेपर्यंत व्यापाऱ्यांनी दुकाने बंद करून प्रशासनास निवेदन देऊ समस्या सोडविण्याची मागणी केली.
येथील चांदणी चौकातील श्री धनगर बिठोबा मंदिरात आज सकाळी ११ वाजता जमलेल्या व्यापाऱ्यांनी व्यापाऱ्यांनी मायणी पोलिस ठाण्यातील सहायक पोलिस निरीक्षक विक्रांत पाटील यांच्यासोबत आठवडा बाजारातील वाहतूक कोंडी, वडूज व दहिवडी रोडवरील हातगाडे, टपऱ्यांमुळे होत असलेली वाहतूक कोंडी आदी विषयावर चर्चा करण्यात आली. रणजित माने, उपसरपंच समीर नदाफ व ग्रामविकास अधिकारी शिवकुमार कोळी यांच्याशी व्यापाऱ्यांसाठी सुरू केलेल्या कचरा गाडी, रविवारी बसस्थानकावरील बसत असलेली विक्रेते, अतिक्रमण व वाहतूक कोंडी, स्ट्रीट लाइटबाबत चर्चा केली. गावात एकमेव राष्ट्रीयीकृत असलेल्या बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकाऱ्यांनी ग्राहकांना अधिक चांगल्या सुविधा द्याव्यात. करंट अकाउंट धारकांसाठी स्वतंत्र कॅश काउंटर सुरू करावे, ग्राहकांशी सभ्य वर्तणूक करावे, पेठेत एटीएममध्ये कायम कॅश उपलब्ध करून द्यावी, तसेच पासबुक प्रिंटिंग मशिन कायम चालू ठेवावी. विजेच्या कमी-जास्त दाबामुळे व्यवसायाचे नुकसान होत असल्याचे व्यापाऱ्यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले, तर बसस्थानकाचे प्रमुखांना रविवारी बाजारदिवशी बस गावात येत नसल्याचे सांगितले.
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मायणी : येथील ग्रामपंचायतीच्या अधिकाऱ्यांना निवेदन देताना व्यापारी. (अंकुश चव्हाण : सकाळ छायाचित्रसेवा)
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