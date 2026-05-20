POCSO Case: अल्पवयीन विद्यार्थिनीचा हात पकडून लगट करण्याचा प्रयत्न, थेऊरमधील तरुणावर पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा

लोणी काळभोर : हवेली तालुक्यातील थेऊर परिसरात अकरावीत शिक्षण घेणाऱ्या अल्पवयीन मुलींची छेडछाड केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. "तु खूप सुंदर दिसतेस" असे म्हणत हात पकडून तिच्याशी लगट करण्याचा प्रयत्न करणारावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..याप्रकरणी पीडित मुलीच्या ४० वर्षीय आईने दिलेल्या फिर्यादीवरून अक्षय साहेबराव चव्हाण (रा. जय मल्हार ढाब्याशेजारी, थेऊर, ता. हवेली, जि. पुणे) याच्याविरुद्ध लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलीस सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीडित मुलगी शाळेत जात असताना अक्षय चव्हाण याने तिचा हात पकडत "तु खूप सुंदर दिसतेस" असे म्हणत तिच्याशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर आठ दिवसांनी पुन्हा एकदा शाळेत जात असताना दादा गायकवाड यांच्या घराजवळ तो तिच्या जवळ गेला. त्याने तिचा हात पकडून तिला स्वतःकडे ओढले व तिच्या मनाला लज्जा उत्पन्न होईल असे कृत्य केले आहे. तसेच, "ही बाब कोणाला सांगितली तर तुझ्या वडिलांना ठार मारून टाकीन," अशी धमकी दिली आहे. या प्रकारामुळे मुलगी आणि तिचे कुटुंब भयभीत झाले असून परिसरात संताप व्यक्त केला जात आहे..याप्रकरणी पीडित मुलीच्या आईने लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार अक्षय चव्हाण याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास लोणी काळभोर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक योगेश पाटील करत आहेत.