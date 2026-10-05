MPSC Student Agitation : टिळक चौकातील आंदोलनाकडे नेत्यांची पाठ; उणिवा दुरुस्त करा, पण पद्धत बदलू नका; विद्यार्थ्यांची भूमिका

- प्रज्वल रामटेकेपुणे - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) विविध मागण्यांवरून पुण्यात सुरू असलेल्या आंदोलनात इतर ठिकाणी राजकीय नेत्यांची रीघ लागली असताना, टिळक चौकात वर्णनात्मक (डिस्क्रिप्टिव्ह) पद्धतीच्या समर्थनार्थ बसलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाकडे मात्र सर्वच राजकीय नेत्यांनी पाठ फिरवल्याचे पाहायला मिळत आहे. ‘आमच्या या रास्त आणि मूलभूत मागण्यांकडे नेते लक्ष कधी देणार?’’ असा उद्विग्न प्रश्न या आंदोलक विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे..टिळक चौकातील आंदोलक विद्यार्थी म्हणाले, ‘इतर आंदोलकांशी आमचा कोणताही वाद नाही, ते आमचेच मित्र आहेत. परंतु, परीक्षा पद्धतीत त्रुटी आढळल्या म्हणून थेट परीक्षेची पद्धत बदलण्याची मागणी अयोग्य आहे. अद्याप वर्णनात्मक पद्धतीचा एकही निकाल लागलेला नाही. हजारो विद्यार्थ्यांनी दोन वर्षांपासून या पद्धतीचा रात्रंदिवस अभ्यास केला आहे. त्यामुळे उणिवा दुरुस्त करा, पण ही पद्धत कायम ठेवा. रिचेकिंगची प्रक्रिया सुरू असल्याने ‘व्ही. राधा समिती’च्या अहवालाची वाट पाहिली पाहिजे..केवळ गर्दी कोणाची जास्त यावरून धोरणात्मक निर्णय घेऊ नयेत. पारदर्शकतेचा अभ्यासक्रमाशी संबंध नसून सिस्टीममधील त्रुटी दूर करून ती फूलप्रूफ करण्याची गरज आहे.’ पुण्याचे खासदार मुरलीधर मोहोळ यांनी फोनवरून चर्चा करून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत विषय पोहोचवण्याचे आश्वासन दिले असले, तरी प्रत्यक्ष एकाही नेत्याने भेट न दिल्याबद्दल विद्यार्थ्यांनी खंत व्यक्त केली..‘आमचा वस्तुनिष्ठ पद्धतीच्या विद्यार्थ्यांना कोणताही विरोध नाही. मात्र, वर्णनात्मक पद्धतीचा एकही अंतिम निकाल आलेला नसताना परीक्षा पद्धत बदलणे योग्य नाही. २०२५ च्या परीक्षेतील तपासणीच्या त्रुटी दूर करण्यासाठी पुनर्तपासणीसह आवश्यक सुधारणा कराव्यात. तज्ज्ञांच्या शिफारशींनुसार निर्णय घ्यावा. केवळ गर्दी कोणाची अधिक आहे यावरून परीक्षा पद्धतीसारखे धोरणात्मक निर्णय घेऊ नयेत.’- प्रसाद दरेकर, विद्यार्थी.‘आमचा लढा इतर विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाविरोधात नाही. एमपीएससी अध्यक्षांच्या राजीनाम्याच्या मागणीला आमचा पूर्ण पाठिंबा आहे. मात्र, २०२३ आणि २०२४ पासून हजारो विद्यार्थ्यांनी वर्णनात्मक पद्धतीनुसार अभ्यास केला आहे. आता पॅटर्न बदलल्यास त्यांच्या मेहनतीचे काय? परीक्षा कोणत्याही पद्धतीने घेतली तरी ती पारदर्शक असणे महत्त्वाचे आहे. गैरप्रकार रोखण्यासाठी परीक्षा व्यवस्था अधिक सुरक्षित आणि विश्वासार्ह करण्याची गरज आहे.’- विठ्ठल देशमुख, विद्यार्थी प्रतिनिधी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.