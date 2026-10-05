MPSC Student Agitation : ‘आम्ही अभ्यास करायचा की आंदोलन?’; एमपीएससी विद्यार्थ्यांचा सवाल

पुणे - ‘परीक्षा पद्धतीतील गोंधळ, पेपरफुटी आणि वारंवार पुढे ढकलल्या जाणाऱ्या परीक्षांमुळे आम्ही अभ्यास करायचा की आंदोलन?’ असा प्रश्न उपस्थित करत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) कारभाराविरोधात आंदोलन करणारे विद्यार्थी आपल्या विविध मागण्यांवर ठाम आहेत. पुण्यातील एस. एम. जोशी पूल, लालबहादूर शास्त्री रस्ता आणि टिळक चौक अशा तीन ठिकाणी सुरू असलेल्या आंदोलनाचा सोमवारी (ता. ५) पाचवा दिवस होता. आंदोलनस्थळी दिवसभर विद्यार्थ्यांची मोठी गर्दी होती. दरम्यान विविध राजकीय नेत्यांनी विद्यार्थ्यांची भेट घेऊन पाठिंबा दिला..एमपीएससीच्या परीक्षा पद्धतीतील बदल, पेपरफुटी, परीक्षा पुढे ढकलणे, प्रश्नपत्रिकेतील गुणांमध्ये बदल, अध्यक्षांचा राजीनामा आणि परीक्षा वस्तुनिष्ठ की वर्णनात्मक पद्धतीने घ्यावी, यांसह विविध मागण्यांसाठी विद्यार्थ्यांचे गुरुवारपासून (ता. १) आंदोलन सुरू आहे. तीनही ठिकाणी विद्यार्थ्यांनी ठिय्या आंदोलन सुरू ठेवले आहे. आंदोलनाच्या पाचव्या दिवशीही विद्यार्थ्यांचा उत्साह कायम होता..दरम्यान आंदोलनाच्या पाचव्या दिवशी खासदार मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी, मराठा आंदोलक मनोज जरांगे, आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी एस. एम. जोशी पूल येथे भेट देऊन विद्यार्थ्यांना पाठिंबा दिला. तर भाजपचे आमदार महेश लांडगे आणि राजेंद्र राऊत यांनी अहिल्यादेवी होळकर अभ्यासिकेजवळ सुरू असलेल्या आंदोलनाला भेट देत विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला.ठाकरे म्हणाले, ‘माझे बोलणे कदाचित तुम्हाला कटू वाटेल; पण ते सत्य आहे. ७० हजार जागांची भरती होऊ शकत नाही. उद्या दुसरे कोणतेही सरकार आले तरी हे पूर्ण होऊ शकणार नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी वस्तुस्थिती समजून घेतली पाहिजे. मी आज तुमच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी नव्हे, तर तुमच्या रागात सहभागी होण्यासाठी आलो आहे..मराठवाडा, विदर्भ आणि ग्रामीण भागातून आई-वडिलांनी शेती गहाण ठेवून, कर्ज काढून तुम्हाला पुण्यात अभ्यासासाठी पाठवले आहे. मात्र, आज तरुणांना मराठा, धनगर, माळी, हिंदू-मुस्लिम अशा वादांत अडकवले जात आहे. मूळ प्रश्नांकडे दुर्लक्ष व्हावे म्हणून हे केले जाते त्यामुळे या जाळ्यातून बाहेर पडा.’लांडगे म्हणाले, 'हे विद्यार्थ्यांचे आंदोलन आहे, त्याला राजकीय स्वरूप देऊ नका. पुणे बंद करून किंवा गर्दी जमवून विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत; उलट त्यांचा अभ्यासाचा वेळ वाया जाईल. विद्यार्थ्यांच्या मागण्या योग्य पद्धतीने उपमुख्यमंत्री आणि राज्य सरकारपर्यंत पोहोचवून त्या तातडीने सोडवण्यासाठी आम्ही प्रामाणिक प्रयत्न करू. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनातून कोणीही आपली राजकीय पोळी भाजू नये.'.उपोषणाचा दुसरा दिवसएस. एम. जोशी येथे सुरू असलेल्या आंदोलनासोबतच विद्यार्थ्यांनी अन्नत्याग आंदोलनही सुरू केले आहे. ऋषिकेश गांगर्डे, शिवराज मोरे, ओंकार पाटील, प्रियंका चौधरी, सोमनाथ, गजानन, नितीन गिते आणि शीतल या विद्यार्थ्यांनी गेल्या दोन दिवसांपासून अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले आहे.‘‘हे राजकीय आंदोलन नाही आणि भाजपचेही आंदोलन नाही. राजकीय आंदोलन करायचे असते तर आम्ही प्रत्येक आमदार पाचशे-पाचशे विद्यार्थी येथे आणू शकलो असतो. आंदोलनाला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. विद्यार्थी हे राज्याचे भविष्य आहेत. एमपीएससी अध्यक्षांच्या राजीनाम्याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यपालांकडे शिफारस केली असून, त्याचा अहवाल तीन महिन्यांत येणार आहे. विद्यार्थ्यांनी कधीही आमच्यासोबत यावे. आम्ही मुख्यमंत्री आणि विद्यार्थ्यांची बैठक आयोजित करून देऊ.’’- राजेंद्र राऊत, आमदार.‘‘एमपीएससीच्या परीक्षेतील गैरप्रकार आणि गोंधळाची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. परीक्षा व्यवस्थेत गोंधळ घालणाऱ्या अध्यक्षांचा एकतर राजीनामा घ्यावा किंवा त्यांना थेट पदावरून हटवावे. या परीक्षांची तयारी करणारे बहुतांश विद्यार्थी ग्रामीण भागातील, शेतकरी आणि कष्टकरी कुटुंबांतील आहेत. अनेक अडचणींचा सामना करून ते प्रामाणिकपणे अभ्यास करतात. त्यामुळे काही मोजक्या लोकांना फायदा मिळवून देण्यासाठी लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळण्याचा प्रकार खपवून घेतला जाणार नाही.’’- राजू शेट्टी, अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी संपूर्ण महाराष्ट्र उभा‘‘तुम्ही कष्टकरी आणि शेतकऱ्यांची मुले आहात. तुमची माय-बाप खेड्यापाड्यात तुम्ही अधिकारी होण्याची वाट पाहत आहेत. मी जात म्हणून नव्हे, तर शेतकऱ्याचा मुलगा म्हणून तुमच्या हक्कासाठी आलो आहे. एमपीएससी अध्यक्षांविरोधात विद्यार्थ्यांच्या भावना असतील, तर सरकारने त्याची तत्काळ दखल घेऊन निर्णय घ्यावा. अधिकाऱ्यांची पाठराखण करून विद्यार्थ्यांच्या संयमाचा अंत पाहू नये. सरकारने मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास विद्यार्थ्यांसाठी एका हाकेवर संपूर्ण महाराष्ट्र बंद करू.’’- मनोज जरांगे पाटील, मराठा आंदोलक.‘फेब्रुवारीमध्ये परीक्षा झाली आणि अवघ्या दोन महिन्यांत पेपर फुटला, याला जबाबदार कोण, याचे उत्तर सरकारने द्यावे. आम्ही इतर कोणाचा राजीनामा मागत नाही; मात्र ज्यांच्या काळात पेपर फुटला, त्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा दिलाच पाहिजे. विद्यार्थ्यांच्या आई-वडिलांच्या कष्टाचा आणि स्वप्नांचा अपमान होऊ देणार नाही. विद्यार्थ्यांनी शांततेच्या आणि अहिंसेच्या मार्गाने आंदोलन सुरू ठेवावे. जातीपातीच्या राजकारणात न अडकता एकजुटीने आपल्या हक्कासाठी लढावे.’’- जितेंद्र आव्हाड, आमदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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