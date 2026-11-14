पालखेडच्या रब्बी आवर्तनासाठी सर्वपक्षीय एल्गार

‘पालखेड’च्या आवर्तनासाठी सर्वपक्षीय एल्गार
येवल्यात बैठकीत संताप; तीव्र आंदोलनाचा इशारा
ॲग्रोवन वृत्तसेवा
येवला, जि.नाशिक : दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि उभ्या पिकांना भेडसावणारा पाण्याचा प्रश्न लक्षात घेता पालखेड डाव्या कालव्यातून शेतीसाठी दोन आवर्तने मिळावीत, या मागणीसाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सर्वपक्षीय बैठकीत शेतकऱ्यांसह सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेत तत्काळ पाणी सोडण्याची मागणी केली. आवर्तन त्वरित न सोडल्यास सर्वपक्षीय नेत्यांनी तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला.
तालुक्यात सध्या पावसाअभावी दुष्काळसदृश परिस्थिती असून उभी पिके वाचविण्यासाठी तातडीने पाण्याची आवश्यकता आहे. या पार्श्वभूमीवर पालखेड डाव्या कालव्यातून शेतीसाठी दोन आवर्तने सोडण्यात यावीत,या प्रमुख मागणीसाठी शेतकऱ्यांतर्फे बाजार समितीत सर्वपक्षीय पदाधिकारी,कार्यकर्ते आणि शेतकऱ्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली.या बैठकीला तालुक्यातील शेकडो शेतकरी उपस्थित होते.शिवसेना शिंदे गटाचे तालुकाप्रमुख पांडुरंग शेळके यांनी बैठकीतूनच पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून थेट उपस्थित शेतकऱ्यांशी संवाद घडवून आणला.
... तर पिकांची राखरांगोळी
मंत्री महाजन यांनी १० डिसेंबरला आवर्तन सोडण्यात येणार असल्याची माहिती दिली, मात्र शेतकरी संघटनेचे नेते संतु पा.झांबरे यांनी इतक्या उशिरा पाणी मिळाल्यास पिकांची राखरांगोळी होईल, त्यामुळे लवकर आवर्तन द्यावे अशी मागणी केली. दरम्यान येत्या दोन दिवसांत शेतकऱ्यांचे शिष्टमंडळ घेऊन नाशिक येथे भेटण्याची सूचना मंत्री महाजन यांनी पांडुरंग शेळके यांच्या दूरध्वनी वरून बोलताना दिली. श्री.झांबरे यांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पक्षीय मतभेद बाजूला ठेवून सर्वांनी एकत्र येण्याचे आवाहन त्यांनी केले. पालखेड डावा कालव्याची आणि धरणातील पाणी साठ्याची सविस्तर माहिती दिली. शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणे हेच आमचे प्राधान्य आहे. शेतकऱ्यांच्या पाण्यासाठी पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून शेतकऱ्यांच्या न्याय्य लढ्यात सहभागी होऊ, अशी ठाम ग्वाही विविध पदाधिकाऱ्यांनी दिली.
आता पालकमंत्री महाजन यांच्या सोबत पाणी आवर्तन सोडण्यावर बैठकीत काय निर्णय होतो त्यानंतर पुढील आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात येणार आहे.या बैठकीला श्री. झांबरे, काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष समीर देिशमुख, तात्या लहरे, सचिन आहेर, सर्जेराव सावंत, किरण चरमळ, हरिभाऊ महाजन, बाळासाहेब गायकवाड, सुरेश कदम, श्रावण देवरे, विजय मोरे, झुंजार दिशमुख, सुभाष गायकवाड, दत्तात्रय गायकवाड, नारायण गायकवाड, परसराम सोनवणे, सुभाष सोनवणे, अरुणा गोसावी, रघुनाथ सोनवणे, रावसाहेब बागूल, जफर पठाण, प्रदीप कानडे आदी उपस्थित होते.
प्रतिक्रिया:
दुष्काळ असला तरी जिल्ह्यातील सर्व धरणात अद्यापही पुरेसे पाणी आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी पाणी आरक्षित ठेवून शेतीसाठी दोन आवर्तन देणे शक्य आहे. धरणात आजही ९२ टक्के पाणीसाठा असल्याने शेतकऱ्यांची उभी पिके वाचविण्यासाठी तात्काळ पालखेडला आवर्तन द्यावे. शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड संताप असून पाण्यासाठी प्रसंगी आंदोलनही करू.
- संतू पाटील झांबरे, ज्येष्ठ नेते, शेतकरी संघटना
-------फोटो B2167---
येवला : पालखेडचे शेतीसाठी त्वरित आवर्तन मिळावे, या मागणीसाठी झालेल्या बैठकीला उपस्थित शेतकरी.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.