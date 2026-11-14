Pimpalgaon Joga Dam: पिंपळगाव जोगा डाव्या कालव्याचे आवर्तन सुरू; शेतकऱ्यांना दिलासा;धरणात ८० टक्के पाणीसाठा; १ जानेवारीपर्यंत पाणी सुरू राहणार; रब्बी पिकांना होणार फायदा

राजेश कणसेजुन्नर: चालु वर्षी पावसाने ओढ दिल्याने जुन्नर तालुक्यातील शेतीसमोर पाणीटंचाईचे संकट निर्माण झाले आहे. अशा परिस्थितीत पिंपळगाव जोगा धरणाच्या डाव्या कालव्याचे आवर्तन सुरू झाल्याने जुन्नर आणि पारनेर तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. धरणात सध्या सुमारे ८० टक्के पाणीसाठा असून, हे आवर्तन १ जानेवारीपर्यंत सुरू राहणार आहे. त्यामुळे गहू, हरभरा, कांदा, ऊस, भाजीपाला तसेच चारा पिकांना पाण्याचा आधार मिळणार आहे..पिंपळगाव जोगा धरणात उपलब्ध असलेल्या पाणीसाठ्याचा विचार करून डाव्या कालव्याचे आवर्तन सुरू करण्यात आले आहे. या आवर्तनाचा लाभ जुन्नर तालुक्यातील ओतूर, पिंपरी पेंढार, वडगाव आनंद, राजुरी, बेल्हे, रानमळा परिसरातील तसेच पारनेर तालुक्यातील पाडळी, अळकुटी आणि देवीभोयरे येथील शेतकऱ्यांना होणार आहे. कुकडी प्रकल्प नारायणगावचे उपअभियंता रवींद्र हांडे यांनी ही माहिती दिली..यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने अनेक भागांत विहिरींच्या पाणीपातळीत घट झाली आहे. त्यामुळे रब्बी हंगामातील पिकांना पाणी देण्याचे मोठे आव्हान शेतकऱ्यांसमोर होते. कालव्याचे पाणी उपलब्ध झाल्याने पिकांना वेळेत पाणी देणे शक्य होणार असून, पिकांची वाढ आणि उत्पादन टिकविण्यास मदत होणार आहे. तसेच कालव्याच्या पाण्यामुळे परिसरातील विहिरींची पाणीपातळी टिकून राहण्यासही हातभार लागण्याची अपेक्षा आहे..पिंपळगाव जोगा डावा कालवा हा जुन्नर आणि पारनेर तालुक्यांतील शेतीसाठी महत्त्वाचा जलस्रोत आहे. या कालव्याच्या पाण्यावर कांदा, ऊस, भाजीपाला, गहू, हरभरा आणि अन्य बागायती पिकांचे क्षेत्र अवलंबून आहे. रब्बी हंगामातील हे पहिले आवर्तन असून, पुढील आवर्तनाबाबतचा निर्णय कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत घेतला जाणार आहे..दुसऱ्या आवर्तनाची प्रतीक्षासध्या सुरू असलेले आवर्तन १ जानेवारीपर्यंतच राहणार असल्याने त्यानंतरच्या उन्हाळी हंगामातील पाणी नियोजनाबाबत शेतकऱ्यांमध्ये चिंता आहे. जनावरांसाठी चारा आणि पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता तसेच उन्हाळी पिकांचे नियोजन लक्षात घेता दुसरे आवर्तन मिळणे गरजेचे असल्याची अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.