पुणे

Pimpalgaon Joga Dam: पिंपळगाव जोगा डाव्या कालव्याचे आवर्तन सुरू; शेतकऱ्यांना दिलासा;धरणात ८० टक्के पाणीसाठा; १ जानेवारीपर्यंत पाणी सुरू राहणार; रब्बी पिकांना होणार फायदा

Pimpalgaon Joga Canal : धरणात ८० टक्के पाणीसाठा असल्याने डाव्या कालव्याचे आवर्तन सुरू झाले आहे. १ जानेवारीपर्यंत मिळणाऱ्या पाण्यामुळे जुन्नर आणि पारनेरमधील रब्बी पिकांना दिलासा मिळणार आहे.
Water released into the Pimpalgaon Joga left canal for irrigation in Junnar and Parner talukas.

Water released into the Pimpalgaon Joga left canal for irrigation in Junnar and Parner talukas.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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राजेश कणसे

जुन्नर: चालु वर्षी पावसाने ओढ दिल्याने जुन्नर तालुक्यातील शेतीसमोर पाणीटंचाईचे संकट निर्माण झाले आहे. अशा परिस्थितीत पिंपळगाव जोगा धरणाच्या डाव्या कालव्याचे आवर्तन सुरू झाल्याने जुन्नर आणि पारनेर तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. धरणात सध्या सुमारे ८० टक्के पाणीसाठा असून, हे आवर्तन १ जानेवारीपर्यंत सुरू राहणार आहे. त्यामुळे गहू, हरभरा, कांदा, ऊस, भाजीपाला तसेच चारा पिकांना पाण्याचा आधार मिळणार आहे.

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