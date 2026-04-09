पुणे - शहरातील ओव्हरहेड केबलवरून सत्ताधाऱ्यांमध्ये वाद रंगलेला असतानाच, महापालिका आयुक्तांनी यावर कायमस्वरूपी धोरण ठरवण्यासाठी विशेष समिती स्थापन केली आहे. समिती मोबाईल कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून लवकरच नियमावली जाहीर करणार आहे..पुणे शहरात १० हजार किलोमीटरहून अधिक लांबीच्या ओव्हरहेड केबलमुळे शहराचे विद्रुपीकरण झाले असून, महापालिकेचा महसूलही बुडत आहे. शिवाय, केबल व्यवसायात गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा शिरकाव झाल्याने ते सामान्य नागरिकांवर दादागिरी करून केबल टाकत आहेत. या पार्श्वभूमीवर स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी केबल कापण्याची आक्रमक भूमिका घेतली आहे..तर केबल व्यावसायिकांनी कारवाई थांबवावी, अशी मागणी महापौर मंजूषा नागपुरे यांच्याकडे केली होती. त्यामुळे महापौरांनी कारवाईला स्थगिती देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, भिमाले यांनी 'मी स्थायी समिती अध्यक्षपदाचा राजीनामा देईन, पण कारवाई थांबणार नाही,' असा पवित्रा घेतल्याने सत्ताधाऱ्यांमधील मतभेद चव्हाट्यावर आले आहेत..या वादाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने स्वतःचे धोरण आखण्यास सुरुवात केली आहे. अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर, पथ विभागप्रमुख राजेश बनकर, विद्युत विभागप्रमुख मनीषा शेकटकर, आकाशचिन्ह विभागाचे उपायुक्त माधव जगताप, दूरसंचार विभागाच्या संचालकांचा समावेश आहे; तर पाच कंपन्यांचे प्रतिनिधी सदस्य आहेत. ही समिती केबल भूमिगत करणे, शुल्क निश्चिती आणि अनधिकृत केबलवर कारवाईबाबत नियमावली तयार करेल..असे असेल नवीन धोरणमुख्य रस्त्यांवर ओव्हरहेड केबलला पूर्ण बंदीमहापालिकेच्या डक्टचा वापर अनिवार्यकामापूर्वी जीपीआर सर्वेक्षण बंधनकारकसर्व परवानग्या ऑनलाइन पद्धतीने मिळणारअनधिकृत केबलवर कठोर कारवाई.ओव्हरहेड केबलवरील कारवाईमुळे शहर सुंदर होईल. केबल कुठे व कशा असाव्यात, शुल्क किती असावे आणि भूमिगत केबलना प्राधान्य कसे द्यावे, यासाठी आम्ही धोरण तयार करत आहोत. माझ्या अधिकारात याची अंमलबजावणी केली जाईल- नवलकिशोर राम, आयुक्त, पुणे महापालिका.