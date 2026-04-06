Pune News: हिरवी मिरची, वांगी, भेंडीच्या भावात घट; पावसामुळे नुकसान; राज्यासह परराज्यांतून ९० ट्रक फळभाज्यांची आवक

मार्केट यार्ड: पुणे बाजार समितीच्या गुलटेकडी मार्केट यार्डात रविवारी फळभाज्यांची आवक गेल्या आठवड्याच्या तुलनेने काहीशी कमी झाली. पावसामुळे फळभाज्यांचे नुकसान झाले, त्यामुळे आवक घटल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले. तसेच मागणी कमी असल्याने वांगी, भेंडी, हिरव्या मिरचीच्या भावात ५ ते १० टक्क्यांनी घट झाली, तर उर्वरित सर्व प्रकारच्या फळभाज्यांचे भाव स्थिर होते..मार्केटयार्डात राज्यासह परराज्यातून सुमारे ९० ट्रक फळभाज्यांची आवक झाली. कर्नाटक, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश येथून हिरवी मिरची १६ टेम्पो, कर्नाटकातून कोबी सहा टेम्पो, पावटा तीन टेम्पो व घेवडा तीन टेम्पो, आंध्रप्रदेश आणि तामिळनाडूतून शेवगा पाच टेम्पो, राजस्थानातून गाजर एक टेम्पो, कर्नाटक, गुजरातमधून भुईमूग शेंगा प्रत्येकी पाच टेम्पो, आंध्र, कर्नाटक, तमिळनाडूतून तोतापुरी कैरी सहा टेम्पो, मध्यप्रदेश येथून लसणाची १२ टेम्पो तर इंदूर, आग्रा, गुजरात आणि स्थानिक भागातून बटाट्याची ४२ टेम्पो आवक झाली..स्थानिक भागातून सातारी आले ६०० गोणी, भेंडी सहा टेम्पो, गवार चार टेम्पो, टोमॅटो १० हजार क्रेट, हिरवी मिरची चार टेम्पो, काकडी आठ टेम्पो, फ्लॉवर १२ टेम्पो, कोबी सहा टेम्पो, ढोबळी मिरची १२ टेम्पो, गाजर सहा टेम्पो, तांबडा भोपळा १२ टेम्पो, घेवडा पाच टेम्पो, पावटा दोन टेम्पो, पारनेर मटार १० टेम्पो, शेवगा चार टेम्पो आवक झाली, अशी माहिती ज्येष्ठ अडते विलास भुजबळ यांनी दिली..फळभाज्यांचे १० किलोचे भाव : कांदा : ९०-१२०, बटाटा : ६०-१३०, लसूण : ६००-२०००, आले सातारी : ४००-४५०, भेंडी : २००-४००, गवार : ३००-५००, टोमॅटो : ८०-१२०, दोडका : २००-२५०, हिरवी मिरची : ४००-५५०, दुधी भोपळा : १००-१५०, चवळी : २००-२५०, काकडी : ८०-१२०, कारली : हिरवी : २००-२५०, पांढरी : १५०-१६०, पापडी : २००-२५०, पडवळ : १८०-२२०, फ्लॉवर : १००-१४०, कोबी : ६०-८०, वांगी : १५०-३००, डिंगरी : २००-२२०, नवलकोल : ६०-८०, ढोबळी मिरची : ४००-४५०, तोंडली : कळी : ३००-३५०, जाड : २००-२२०, शेवगा : १००-२५०, गाजर : १५०-२५०, वालवर : ४००-४५०, बीट : ८०-१००, घेवडा : ३००-४००,.डाळिंब स्वस्त, लिंबू महागपावसामुळे कच्च्या डाळिंबाची मोठ्या प्रमाणात आवक झाल्याने भावात १० टक्के घसरण झाली तर लिंबांची आवक घटल्याने आणि मागणी कायम असल्याने भाव १५ किलोच्या गोणीमागे १०० ते १५० रुपयांनी वाढले. दरम्यान, आवक मर्यादित असल्याने हापूस आंबे महागच होते. पेरूच्या भावात मागणीअभावी घसरण झाली. कलिंगड, खरबूज, द्राक्षे, मोसंबी, संत्री आदी फळांच्या आवक व मागणीत घट झाल्याने भाव स्थिर होते.फळबाजारात मोसंबीची ४० टन, संत्री दोन टन, डाळिंब १८ टन, पपई २० टेम्पो, लिंबू ८०० गोणी, कलिंगड ४० गाड्या, खरबूज २५ टेम्पो, चिक्कू दोन हजार गोणी, पेरू १५० क्रेट्स, अननस सहा ट्रक आणि हापूस आंब्यांची दोन हजार पेटी आवक झाली..मासळीचे तेजीतील भाव टिकूनगणेश पेठ येथील बाजारात सर्व प्रकारच्या मासळीची आवक घटली होती. परिणामी मागील आठवड्यात वाढलेले मासळीचे भाव टिकून होते. मागणीमुळे इंग्लिश अंडीच्या शेकडा भावात ३५ रुपयांनी वाढ झाली असून प्रतिनगामागे ५० पैसे वाढले आहेत. मागणीच्या तुलनेत पुरवठा होत असल्याने गावरान अंडी, चिकन, मटणाचे भाव स्थिर होते.गणेश पेठेतील मासळी बाजारात रविवारी (ता. ५) खोल समुद्रातील मासळी १० ते १२ टन, खाडीच्या मासळीची २०० किलो आणि नदीच्या मासळीची ५०० ते ६०० किलो आवक झाली. आंध्र प्रदेश येथून रहू, कटला आणि सिलनची सुमारे १८ ते २० टन आवक झाली, अशी माहिती मासळीचे व्यापारी ठाकूर परदेशी, चिकन-अंडयाचे व्यापारी रूपेश परदेशी आणि मटणाचे विक्रेते प्रभाकर कांबळे यांनी दिली..फुलांची आवक घटलीगुलटेकडी मार्केट यार्डात फुलांना भाव कमी असल्याने आवक साधारण होती.फुलांचे प्रतिकिलोचे भाव पुढीलप्रमाणे : झेंडू : १०-२०, गुलछडी : ४०-६०, अॅष्टर : जुडी : १०-१५, सुट्टा : ८०-१२०, कापरी : ३०-५०, शेवंती : ४०-६०, गुलाबगड्डी (गड्डीचे भाव) : १०-२०, गुलछडी काडी : ३०-६०, डच गुलाब (२० नग) : ५०-८०, जर्बेरा : ३०-४०, कार्नेशियन : ८०-१२०, शेवंती काडी : १५०-२५०, लिलियम (१० काड्या) : १०००-१२००, ऑर्चिड : ३००-५००, ग्लॅडिओ (१० काड्या) : ८०-१२०, जिप्सोफिला : १५०-२००, लिली बंडल : ५-६, मोगरा : ८००-१०००..पालेभाज्यांचे भाव स्थिरमार्केट यार्डात कोथिंबीर एक लाख २५ हजार जुडी, तर मेथीची ६० हजार जुड्यांची आवक झाली. आवक आणि मागणी स्थिर असल्याचे सर्व प्रकारच्या पालेभाज्यांचे भाव स्थिर असल्याची माहिती व्यापाऱ्यांनी दिली.पालेभाज्यांचे शेकड्यातील भाव : कोथिंबीर : ८००-१५००, मेथी : ८००-१२००, शेपू : ७००-१०००, कांदापात : ८००-१५००, चाकवत : ५००-७००, करडई : ४००-७००, पुदिना : ५००-८००, अंबाडी : ४००-७००, मुळे : ८००-१५००, राजगिरा : ४००-७००, चुका : ८००-१०००, चवळई : ४००-७००, पालक : ८००-१५००.