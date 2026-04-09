Pune Garbage News: घनकचरा विभागातील ‘क्रीम पोस्टिंग’ला लगाम? पुणे महापालिकेत एका ठेकेदाराला ५०० टनांपेक्षा जास्त क्षमतेचे कचरा प्रकल्प न देण्याचा प्रस्ताव

पुणे : पुणे शहरात कचरा प्रकल्प उभारताना ठरावीक ठेकेदार कंपन्यांची मक्तेदारी होत असून, त्याचा परिणाम संपूर्ण शहरावर होत आहे. त्यामुळे यापुढे एका ठेकेदाराला ५०० टनापेक्षा जास्त क्षमतेचे प्रकल्प देऊ नये असा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे आला आहे. त्यावर प्रशासनाचा अभिप्राय मागविण्यात आला आहे. दरम्यान प्रशासक काळात घनकचरा विभागाने हे धोरण तयार करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, काही अधिकाऱ्यांनी तो हाणून पाडला होता..पुणे शहरात रोज सुमारे २४०० ते २५०० टन कचरा निर्माण होतो. त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी घनकचरा विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, मोटर वाहन विभाग, स्वच्छ संस्था यांच्या माध्यमातून मोठी यंत्रणा काम करत आहे. कचरा संकलन आणि कचऱ्यावरील प्रक्रिया असे दोन भाग आहे. शहरातून गोळा करण्यात आलेला कचरा रॅम्पवरून कचरा प्रकल्पांवर पाठवला जातो. त्यासाठी शहराच्या विविध भागात ओला कचरा, सुका कचरा, मिश्र कचरा, बायोगॅस असे प्रकल्प कार्यरत आहेत..गेल्या काही वर्षात कचऱ्यामध्ये शेकडो कोटी रुपयांची उलाढाल होत असून, त्यात प्रचंड फायदा असल्याने घनकचरा विभाग म्हणजे क्रीम पोस्टींग झाली आहे. यामध्ये महापालिकेतील कर्मचारी, अभियंते आणि ठेकेदार हे संगनमताने निविदेच्या अटीशर्ती निश्चित करणे, ठरावीक ठेकेदाला काम मिळेल यासाठी लॉबिंग करणे, राजकीय दबाव आणणे हे प्रकार वारंवार घडत आहेत. या राजकारणात शहर स्वच्छ होण्याऐवजी आणखी घाण होत आहे. टिपिंग शुल्काच्या माध्यमातून शेकडो कोटी रुपये दरवर्षी खर्च होत असताना प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालत नाहीत, कचऱ्याची व्यवस्थित विल्हेवाट लावली जात नाही..घनकचरा विभागात ठरावीक ठेकेदारांनी हुकूमशाही सुरू आहे. त्यामुळे त्याला पायबंद घालण्यासाठी एका ठेकेदाराला ५०० टनापेक्षा जास्त क्षमतेचे प्रकल्प द्यायचे नाहीत. नवनवीन कंपन्यांना संधी देऊन कचरा प्रकल्पांचे विकेंद्रीकरण करावे असा ठराव नगरसेवक प्रशांत जगताप यांनी स्थायी समितीला दिला आहे. त्यावर प्रशासनाचा अभिप्राय मागविण्यात आला आहे, असे स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले..''शहरातील कचरा व्यवस्थापन व्यवस्थित व्हायचे असेल आणि भ्रष्टाचार कमी करायचा असेल तर ठेकेदारांची हुकुमशाही होता कामा नये यासाठी एका ठेकेदाराला ५०० टनापेक्षा जास्त क्षमेतेचे काम देऊ नये असा प्रस्ताव पूर्वानुभवातून काँग्रेसने दिला आहे. शहर स्वच्छ, सुंदर होण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरेल. प्रशासन यास सकारात्मक प्रतिसाद देईल.''- रामचंद्र कदम, गटनेते, काँग्रेस.