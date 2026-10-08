Pune Municipal Corporation: अटी बदलल्या लुटमार वाढणार; पुणे महापालिकेच्या नगरसेवकांकडून धोरणात्मक निर्णयाला फाटा

-ब्रिजमोहन पाटील पुणे: शहरातील पावसाळी गटारे, नाले साफ करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने सुमारे ४० ते ४५ कोटी रुपये खर्च यापूर्वीच झाला आहे. आता नगरसेवकांकडून ‘स’ यादीतून हीच कामे पुन्हा लावली जात आहेत. विशेष म्हणजे पावसाळी गटारे साफ करताना मलनिःसारण विभागाने ठरवून दिलेल्या नियम व अटींचे उल्लंघन करून नगरसेवकांच्या इच्छेनुसार अटीशर्ती निश्चित केल्या जात आहेत. त्यामुळे निविदेत रिंग होणार आहेच, पण एकाच कामाचे दुबार बिल काढून महापालिकेची लूट करण्याचा धोका निर्माण झाला आहे..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...पुणे महापालिकेतर्फे दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी नाले सफाई आणि पावसाळी गटारांची स्वच्छता करण्यासाठी निविदा काढली जाते. यापूर्वी हे काम मलनिःसारण विभागातर्फे केले जात होते. यंदा परिमंडळ स्तरावर या निविदा काढल्या असून, आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडे समन्वयाची जबाबदारी देण्यात आली होती. नाले सफाई व पावसाळी गटारांची सफाई व्यवस्थित होत नसल्याने केवळ यात बिले काढण्याचे काम होत असून, मोठा भ्रष्टाचार होतो असा आरोप केला जातो. त्यामुळे यंदाच्या वर्षी या कामात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जातीने लक्ष घातले. ज्या ठिकाणी चांगले काम झाले नाही तेथे पुन्हा काम करून घेतले आहे..नगरसेवकांकडून तरतूदचार वर्षांनंतर महापालिकेची निवडणूक झाल्यानंतर यंदाच्या अर्थसंकल्पात पुन्हा एकदा ‘स’ यादीचा समावेश करण्यात आला आहे. यात १६५ नगरसेवकांकडून त्यांच्या इच्छेनुसार प्रभागात कामे सुचविली जातात. यातील अनेक अनुभवी नगरसेवकांनी त्यांच्या प्रभागात नाले सफाई, पावसाळी गटारांची सफाई यासाठी लाखो रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करून ठेवली आहे. या कामांच्या निविदा काढण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती, पण विधानपरिषद निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे ही कामे आता ठप्प झाली आहेत..नियम अटी मनमानीशहरातील नाल्यांची किंवा पावसाळी गटरांची साफसफाई करण्याच्या कामात ठेकेदाराकडे स्वतःच्या मालकीचे किंवा भाडेतत्त्वावरील नोंदणीकृत व महापालिकेने निश्चित केलेल्या स्पेसिफिकेशननुसार स्पायडर मशीनचा वापर करता येईल असा धोरणात्मक निर्णय घेतलेला आहे. त्यानुसारच निविदेच्या नियम व अटी निश्चित केल्या जातात. पण ‘स’ यादीतील कामे करताना नगरसेवकांच्या मर्जीतील ठेकेदाराला काम मिळावे त्यासाठी नगरसेवकांनी मनमानी करत प्रशासनावर दबाव आणून नियम व अटी बदलल्या आहेत. ठेकेदाराकडे स्वतःच्या मालकीचे मशीन असले पाहिजे अशी अट टाकून निविदा प्रसिद्ध केल्या आहेत..काम एक बिले दोनमहापालिकेने पावसाळ्यापूर्वी पावसाळी गटारांची स्वच्छता केली आहे. पावसाळ्यातही माती, दगड वाहून गेल्याने चेंबर तुंबल्यास ठेकेदाराला पुन्हा काम करायला लावले जाते. या निविदेची मुदत एका वर्षाची आहे. असे असताना याच कामांसाठी ‘स’ यादीत नगरसेवकांनी लाखो रुपयांची तरतूद करून आता निविदा काढण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या निविदा १० लाखांपेक्षा कमी रकमेच्या असल्याने त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवून प्रत्यक्षात काम केले की नाही हे प्रशासनाकडून पाहिले जात नाही. तसेच जिओ टॅगिंग केलेले फोटो वापरले तरी मोबाईलमधील तारीख बदलून एकाच ठिकाणी एकदा काम केलेले असले तरी ते दोन वेगवेगळ्या निविदांतून केले असे भासवून बिल काढण्याची प्रवृत्ती वाढली आहे..दुटप्पी भूमिकामुख्य खात्याकडून नाले सफाई, मलवाहिनी स्वच्छतेसाठी कोट्यावधी रुपयांच्या निविदा काढल्या जातात. त्यातील अटी शर्तींवर हरकत घेऊन काही नगरसेवक कामे अडवतात. पण स्वतःच्या प्रभागात याच अटी शर्तींच्या आधारे मर्जीतील ठेकेदाराकडून कामे करून घेतात. या ‘अभ्यासू’ नगरसेवकांच्या दुटप्पी भूमिकेमुळे कामांचा खोळंबा होत आहे..Pune News: कोंडीतून सुटकेचा ‘उड्डाणमार्ग’; पुणे महापालिकेकडून पाच महत्त्वाच्या पुलांची कामे पूर्णत्वास, नवीन वर्षात मिळणार दिलासा.‘‘नाले व पावसाळी गटारांची सफाई, मलवाहिनी स्वच्छता यासाठी कोणत्या मशीन वापराव्यात, त्या स्वमालकीच्या तसेच भाड्याच्या असल्या तरी चालतात असा धोरणात्मक निर्णय घेतलेला आहे. याच पद्धतीने क्षेत्रीय कार्यालयस्तरावर ‘स’ यादीतील कामे झाली पाहिजेत. हे नियम त्यांनाही लागू आहेत.’’- विशाल हरीभक्त, मुख्य अभियंता, मलनिःसारण विभागपावसाळी गटारांची लांबी - २,७२,८९१ मीटरचेंबरची संख्या - ५९,७३९.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.