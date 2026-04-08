Pune Overhead Cable Policy: ओव्हरहेड केबल गोंधळावर तोडगा; पुणे महापालिकेकडून भूमिगत केबलला प्राधान्य देत नवे धोरण, समिती स्थापन

पुणे ः शहरातील ओव्हर हेड केबलवरून सत्ताधाऱ्यांमध्येच वाद सुरु झालेला असताना दुसरीकडे आयुक्तांनी स्वतःच्या अधिकार समिती स्थापन केली आहे. या समितीमध्ये अधिकाऱ्यांसह मोबाईल कंपन्यांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे ओव्हरहेड केबलला लगाम लावण्यासह नागरिकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी धोरण तयार केले जाणार आहे. या समितीच्या बैठकही झाल्या असून, लवकरच धोरण तयार होणार आहे..पुणे शहरात १० हजार किलोमीटर लांबीपेक्षा जास्त लांबीच्या ओव्हर हेड टाकण्यात आलेल्या आहेत. त्यातून मोबाईल कंपन्या, टिव्ही केबल कंपन्या महापालिकेचे उत्पन्न बुडवून कोट्यावधी रुपयांचा व्यवसाय करत आहेत. तसेच केबल व्यवसायात गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा शिरकाव झाल्याने ते सामान्य नागरिकांवर दादागिरी करून केबल टाकत आहेत. शहरात ओव्हरहेड केबलचे जाळे तयार झाल्याने मोठ्या प्रमाणात विद्रूपीकरण झाले आहे. या केबलच्या विरोधात स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी भूमिका घेतली आहे. त्यांच्या आदेशानुसार प्रशासनाने ओव्हर हेड केबल कापून टाकण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे केबल व्यावसायिकांनी ही कारवाई थांबवावी अशी मागणी महापौर मंजूषा नागपुरे यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार नागपुरे यांनी धोरण तयार करेपर्यंत कारवाई थांबवावी असे आदेश दिले होते. मात्र, श्रीनाथ भिमाले यांनी 'मी स्थायी समिती अध्यक्षपदाचा राजीनामा देईन, पण कारवाई थांबणार नाही.'' अशी आक्रमक भूमिका घेतल्याने नागपुरे आणि भिमाले यांच्यातील वाद समोर आला..केबल कारवाईमुळे सत्ताधारी पक्षातील पदाधिकाऱ्यांमध्ये मतभेद आहेत. पण प्रशासनानेही स्वतःच्या पातळीवर ओव्हर हेड केबलसंदर्भात धोरण तयार करण्याचा निर्णय घेऊन त्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. यामध्ये अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्याच प्रमाणे शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर, पथ विभाग प्रमुख राजेश बनकर, विद्युत विभाग प्रमुख मनिषा शेकटकर, आकाश चिन्ह विभागाचे उपायुक्त माधव जगताप, दूरसंचार विभागाचा संचालक यांचा समितीमध्ये समावेश आहे. तर पाच कंपन्यांचे प्रतिनिधी सदस्य आहेत..''सध्या ओव्हरहेड केबलची जी कारवाई सुरु आहे त्यामुळे शहर सुंदर होण्यास मदत होणार आहे. पण महापालिकेकडून यासंदर्भात धोरण तयार केले जात असून. केबल कुठे असाव्यात, त्या कशा टाकण्यात, त्यासाठी किती शुल्क असले पाहिजे, भूमिगत केबल टाकण्यासाठी प्राधान्य देणे आदीचा विचार केला जाणार आहे. माझ्या अधिकारात हे धोरण तयार केले जात असून, त्याची अंमलबजावणी केली जाईल.''- नवल किशोर राम, आयुक्त, महापालिका.धोरणात याचा विचार होणार- केबल शक्यतो भूमिगत- मुख्य रस्त्यांवर ओव्हरहेड केबल पूर्ण बंदी- अपवादात्मक परिस्थितीतच ओव्हरहेड केबल टाकण्यास परवानगी.- मायक्रो स्ट्रेचिंग, एचडीडी याचा विचार होणार- कामापूर्वी जीपीआर सर्वेक्षण बंधनकारक.- महापालिकेच्या डक्टचा वापर अनिवार्य.- सर्व परवानग्या ऑनलाइन मिळणार- अनधिकृत केबल्सवर कारवाई करणे.- रेड, ग्रीन झोन निश्चित करणे.- पथदिव्यांवरून केबलसाठी परवानगी आवश्यक.