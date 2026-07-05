Pune police extortion case: बुधवार पेठेत तरुणांना धमकावून तोडपाणी; दोन पोलिस अंमलदारांवर खंडणीचा गुन्हा

पुणे : बुधवार पेठ परिसरात आलेल्या तिघा तरुणांना गुन्हा दाखल करून न्यायालयात नेण्याची धमकी देत त्यांच्याकडून दोन हजार रुपये उकळल्याप्रकरणी पोलिस अंमलदार विवेक पाटील आणि राहुल दाभाडे यांच्याविरुद्ध खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकारामुळे पोलिस दलाच्या प्रतिमेला धक्का बसला आहे..याप्रकरणी हडपसर येथील तुपे वस्ती परिसरातील २४ वर्षीय तरुणाने फरासखाना पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी तरुण हा त्याच्या दोन मित्रांसमवेत २९ जून रोजी शनिवारवाडा आणि लक्ष्मी रस्ता परिसर पाहण्यासाठी आले होते. त्यानंतर बुधवार पेठे परिसरातून जात असताना नाकाबंदीवेळी रात्री साडेअकराच्या सुमारास फरासखाना पोलिस ठाण्यातील या दोघा पोलिस अंमलदारांनी तरुणांना अडवून ओळखपत्राची मागणी केली. मोबाईलमधील ओळखपत्र दाखवूनही त्यांना गुन्हा दाखल करून न्यायालयात नेण्याची धमकी दिली..त्यानंतर कारवाई टाळण्यासाठी तिघांकडून एकूण १५ हजार रुपयांची मागणी केली. पैसे नसल्याचे सांगितल्यानंतर फिर्यादीला दुचाकीवरून बुधवार पेठेतील एका महिलेकडे नेले. त्याच्या हॉटेल मालकाकडून ऑनलाइन दोन हजार रुपये त्या पूनम नावाच्या महिलेच्या खात्यावर जमा करून घेतले. पैसे मिळाल्यानंतर हा प्रकार कोणाला सांगितल्यास परिणाम भोगावे लागतील, अशी धमकी देऊन तिघांना सोडून देण्यात आल्याचा आरोप फिर्यादीने केला आहे..घाबरलेल्या तरुणांनी घरी जाताना कॅब चालकाला हा प्रकार सांगितला. कॅब चालकाने या घटनेचा व्हिडिओ तयार करून समाज माध्यमांवर प्रसारित केला. त्यानंतर वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी केलेल्या चौकशीत संबंधित पोलिस अंमलदारांनी तरुणांना धमकावून पैसे उकळल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.