Pune Adhik Maas Darshan Yatra : अधिक मासनिमित्त ST ची भाविकांना पर्वणी; पुणे विभागाकडून गणपतीपुळेसह तुळजापूर-गाणगापूर विशेष पॅकेज टूर सेवा सुरू

पुणे : अधिक मासाचे औचित्य साधत महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एस.टी.) पुणे विभागीय कार्यालयाने भाविकांसाठी विशेष धार्मिक पर्यटन फेऱ्यांची घोषणा केली (Pune ST Adhik Maas darshan tour package) आहे. पुणे विभागांतर्गत येणाऱ्या शिवाजीनगर आगारामार्फत 'गणपतीपुळे दर्शन' तसेच 'तुळजापूर – गाणगापूर दर्शन' अशा दोन विशेष पॅकेज टूर सुरू करण्यात येणार आहेत..अधिक मासात मोठ्या संख्येने भाविक विविध तीर्थक्षेत्रांना भेट देत असतात. ही बाब लक्षात घेऊन प्रवाशांना सुरक्षित, सोयीस्कर आणि परवडणारी प्रवास सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी एस.टी. महामंडळाने हा उपक्रम हाती घेतला आहे. या विशेष फेऱ्यांमुळे भाविकांना नियोजनबद्ध प्रवासासह धार्मिक स्थळांचे दर्शन घेणे सुलभ होणार आहे..'गणपतीपुळे दर्शन' टूरद्वारे कोकणातील प्रसिद्ध गणपतीपुळे मंदिराचे दर्शन घेण्याची संधी मिळणार असून, 'तुळजापूर – गाणगापूर दर्शन' फेरीत देवी तुळजाभवानी आणि श्री दत्तक्षेत्र गाणगापूर येथे भाविकांना दर्शन घेता येणार आहे..पुणे विभागाचे विभाग नियंत्रक अ. भ. सिया यांनी नागरिकांनी खासगी वाहतुकीपेक्षा सुरक्षित आणि विश्वासार्ह असलेल्या एस.टी. बसने प्रवास करावा, असे आवाहन केले आहे. तसेच अधिक माहितीसाठी आणि आरक्षणासाठी संबंधित आगाराशी संपर्क साधण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.