पूर्णेकर हत्याकांडात नवा खुलासा; हल्ल्याचे चॉपर चोरबाजारातील !

पूर्णेकरांवरील हल्ल्याचे
चॉपर चोरबाजारातले
देशी पिस्तुलांची उत्तर प्रदेशातून खरेदी
ठाणे, ता. २३ : शिवसेनेचे (यूबीटी) विभागप्रमुख प्रदीप उर्फ बाळू पूर्णेकर यांच्या हत्येच्या तपासात एक धक्कादायक माहिती समोर आली. पूर्णेकर यांच्यावर गोळीबार करण्यासाठी वापरलेली दोन्ही देशी पिस्तुले उत्तर प्रदेशातून खरेदी करण्यात आली होती, तर हल्ल्यासाठी वापरलेले चॉपर मुंबईतील चोरबाजारातून विकत घेतल्याचे तपासात उघड झाले. या तीन चॉपरची एकूण किंमत २०० ते २५० रुपये असल्याची माहिती आरोपींनी तपासादरम्यान दिल्याचे एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले.
पूर्णेकर हत्येप्रकरणी पोलिसांनी आतापर्यंत पाच जणांना अटक केली. तसेच तपासात पोलिसांना दोन पिस्तूल, दोन चॉपर, मोबाईल, आणि चार वाहनांसह दुचाकी हस्तगत करण्यात यश आले. याचदरम्यान, या हत्येसारख्या गंभीर गुन्ह्यात वापरण्यात आलेल्या शस्त्रांच्या खरेदीचा तपशील तपासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे. गोळीबारासाठी देशी पिस्तुलांची उत्तर प्रदेशातून प्रत्येकी १५ हजार रुपयांमध्ये वैयक्तिक कारणास्तव खरेदी केली, तर चॉपरची मुंबईतील चोरबाजारातून खरेदी केल्याचे उघडकीस आले आहे. दरम्यान, या प्रकरणातील अन्य पुराव्यांच्या आधारे एसआयटीकडून पुढील तपास सुरू आहे.
‘एसआयटी’ मुळशीला जाणार
प्रदीप पूर्णेकर यांचे चिरंजीव राम पूर्णेकर यांनी पत्रकार परिषदेत दाखविलेल्या दोन व्हिडिओंच्या अनुषंगाने राजेंद्र शिंदे यांची ठाणे गुन्हे शाखेच्या खंडणीविरोधी पथकाने चौकशी केली. यातील एका व्हिडिओमध्ये आरोपी निखिल यादव आणि राजेंद्र शिंदे बंदूक चालविण्याचे प्रशिक्षण घेत असल्याचे दिसत असल्याचा दावा करण्यात आला होता. हा व्हिडिओ पुणे जिल्ह्यातील मुळशी येथील असल्याची माहिती पोलिस सूत्रांनी दिली. त्यानुसार, एसआयटी पथक लवकरच मुळशी येथे जाऊन संबंधित ठिकाणाची माहिती घेणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
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