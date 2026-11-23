पुणे - जिल्ह्यातील लोणी काळभोरमध्ये कदमवाकवस्ती येथे शेतातील एका पत्र्याच्या शेडमध्ये सुरू असलेल्या बेकायदेशीर सुगंधित तंबाखू उत्पादन केंद्रावर अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) आणि गुन्हे शाखेने संयुक्त छापा टाकला. रविवार (ता. २२) पहाटे झालेल्या या कारवाईत ११ लाख १५ हजार ७०० रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे..कदमवाकवस्ती येथील इन्व्हॉरा इंग्लिश स्कूलसमोरील गायकवाड वस्तीत प्रतिबंधित सुगंधित तंबाखूचे उत्पादन सुरू असल्याची माहिती ‘एफडीए’ ला मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे पथकाने सुमारे एक महिना पाळत ठेवून खात्री केली. त्यानंतर रविवारी पहाटे सव्वादोनच्या सुमारास एफडीए चे अधिकारी आणि पुणे शहर गुन्हे शाखेच्या दरोडा व वाहन चोरी विरोधी पथक-०२ ने रोहित दुर्गाप्रसाद गुप्ता यांच्या उत्पादन केंद्रावर आणि गोदामावर छापा टाकला..या कारवाईत ‘M’ ब्रँड सुगंधित तंबाखूचे ४८४ पॅकेट्स (किंमत २ लाख ९० हजार ४०० रुपये), १८ किलो सुटी सुगंधित तंबाखू (किंमत ३ लाख ६० हजार रुपये), एक लाख रुपये किमतीचे पॅकिंग मशीन आणि १५ हजार ३०० रुपयांचे पॅकिंग साहित्य हस्तगत करण्यात आले. तसेच, वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणारी ३ लाख ५० हजार रुपये किमतीची कार जप्त करण्यात आली आहे. पथकाने घटनास्थळावरून तपासणीसाठी रोज वॉटरचे नमुने घेतले आहेत. महाराष्ट्र शासनाने प्रतिबंधित केलेल्या पदार्थांचे बेकायदेशीर उत्पादन व साठा केल्याप्रकरणी संबंधित व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे..कोंढव्यात विनापरवाना सौंदर्यप्रसाधनांचा सात लाखांचा साठा जप्तएफडीए ने कोंढवा खुर्द येथील एका पेढीवर छापा टाकून विनापरवाना उत्पादित केलेला आणि लेबल च्या नियमांचे उल्लंघन केलेला सुमारे सात लाख ३० हजार २६२ रुपये किमतीचा सौंदर्यप्रसाधनांचा साठा आज जप्त केला. कोंढवा खुर्द येथील मे. मायरा कॉस्मेटिक्स वर ही कारवाई करण्यात आली..काही उत्पादनांवर उत्पादक, बॅच क्रमांक आणि उत्पादनाची तारीख यांसारखी कायदेशीर माहिती नसल्याचे निदर्शनास आले. जप्त केलेल्या साठ्यामध्ये कोरियन ग्लास स्किन नाईट क्रीम, क्लिनिकल नाईट व्हाईटनिंग फॉर्म्युला नाईट क्रीम, २४ के गोल्ड क्रीम आणि मायरा कॉस्मेटिक्स अँटी हेअर फॉल हर्बल हेअर ऑईल या चार सौंदर्यप्रसाधनांचा समावेश आहे. या उत्पादनांचे नमुने गुणवत्ता तपासणी आणि विश्लेषणासाठी प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.