MP Dr. Medha Kulkarni : राजकारणात महिलांचा प्रभाव वाढणार

पुणे - महिलांच्या राजकीय सक्षमीकरणासाठी केंद्र सरकारच्या 'नारी शक्ती वंदन अधिनियमाच्या पार्श्वभूमीवर भाजपातर्फे देशव्यापी जनसंपर्क अभियान राबविण्यात येणार आहे. या अभियानामुळे महिलांचे राजकारणातील प्रतिनिधित्व व प्रभाव वाढण्यास चालना मिळेल, अशी माहिती राज्यसभा खासदार प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी दिली..१५ व १६ एप्रिल रोजी प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात पदयात्रा, महिला मेळावे व संवाद उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. सप्टेंबर २०२३ मध्ये मंजूर झालेला हा कायदा लोकसभा, राज्य विधानसभा व दिल्ली विधानसभेत महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण देणारा ऐतिहासिक निर्णय असल्याचे त्यांनी सांगितले..सध्या महिलांचा मतदानातील सहभाग वाढत असला तरी संसद व विधानसभांमध्ये त्यांचे प्रतिनिधित्व कमी असल्याचे कुलकर्णी यांनी नमूद केले. महिलांना निर्णयप्रक्रियेत अधिक संधी दिल्यास शिक्षण, आरोग्य, पोषण व सुरक्षेसारख्या विषयांना प्राधान्य मिळून विकास अधिक सर्वसमावेशक होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..खासदार कुलकर्णी म्हणाल्या...- अनुसूचित जाती व जमातींच्या राखीव जागांमध्येही महिलांसाठी स्वतंत्र आरक्षणाची तरतूद- २०२४ निवडणुकांत महिलांचे मतदान प्रमाण ६५.७८% पर्यंत; अनेक ठिकाणी पुरुषांपेक्षा जास्त सहभाग- महिलांच्या वाढत्या सहभागामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते, असे जागतिक संशोधनातून स्पष्ट- 'नारी शक्ती वंदन' हा केवळ कायदा नसून विकसित भारतासाठी महत्त्वाचे पाऊल, असा दावा- महिला केवळ मतदार नसून विद्यार्थिनी, व्यावसायिक, उद्योजिका व प्रशासकीय क्षेत्रातही आघाडीवर.