- प्रज्वल रामटेकेपुणे - दिल्ली येथे होणाऱ्या प्रजासत्ताक दिन शिबिर २०२७ साठी (आरडीसी) राज्यातील १२८ उत्कृष्ट एनसीसी छात्रांच्या तयारीला सरकारच्या अनास्थेचा फटका बसत आहे. या शिबिरासाठीचा सुमारे १.७६ कोटी रुपयांचा निधी अद्याप राज्य सरकारच्या वित्त विभागाकडे रखडला आहे. त्यामुळे छात्रांना गणवेश, बूट आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी आवश्यक साहित्य उपलब्ध झालेले नाही. परिणामी, छात्रांना सध्या ट्रॅकसूटवरच सराव करावा लागत आहे. निधी वितरणातील या विलंबामुळे तयारीच्या नियोजनावर मर्यादा येत असल्याची खंत राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या (एनसीसी) महाराष्ट्र संचालनालयाचे अतिरिक्त महासंचालक मेजर जनरल विवेक त्यागी यांनी व्यक्त केली..प्रजासत्ताक दिन संचलनाच्या तयारीची पाहणी केल्यानंतर मेजर जनरल त्यागी यांनी पुण्यात पत्रकारांशी संवाद साधला. राज्यभरातील महाविद्यालये आणि विद्यापीठांतील एनसीसी छात्रांतून निवड झालेल्या १२८ छात्रांचे सध्या प्रशिक्षण सुरू आहे. प्रजासत्ताक दिन संचलनात महाराष्ट्राने आजवर दमदार सांघिक कामगिरी केली असून, गेली तीन वर्षे सलग ‘सर्वोत्कृष्ट महिला छात्र’ पुरस्कार राज्यातील महिला छात्रांनी पटकावला आहे..निधी वितरणातील विलंबाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करताना मेजर जनरल त्यागी म्हणाले, ‘प्रजासत्ताक दिन शिबिर हे प्रत्येक एनसीसी छात्राच्या आयुष्यातील सर्वोच्च ध्येय असते. देशातील सर्वोत्तम छात्रांना या शिबिरात सहभागी होण्याची संधी मिळते. यामध्ये संचलनासह व्यक्तिमत्त्व विकास, संवादकौशल्य, आत्मविश्वास, शिस्त, सांघिक भावना आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या माध्यमातून छात्रांच्या क्षमतांची चाचणी घेतली जाते. या शिबिराला देशातील वरिष्ठ पदाधिकारी तसेच परदेशी पाहुणेही भेट देतात. त्यामुळे छात्रांच्या गणवेशापासून ते सांस्कृतिक सादरीकरणापर्यंत प्रत्येक बाबीची विशेष तयारी करावी लागते. मात्र, निधी वेळेत न मिळाल्याने अद्याप गणवेश व साहित्य तयार झालेले नाही.’.यंदाच्या शिबिरासाठी महाराष्ट्र संचालनालयाने १.८० कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित केला होता. सरकारच्या काटकसरीच्या धोरणानुसार त्यात चार लाख रुपयांची कपात करण्यात आली असून, आता १.७६ कोटी रुपयांचा निधी मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात आहे. मात्र, निधी वितरणास विलंब झाल्याने गणवेशाचे माप घेणे, बूट व इतर साहित्य खरेदी करणे, तसेच सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी प्रशिक्षक व नृत्यदिग्दर्शकांची नियुक्ती करणे यांसारख्या कामांना उशीर होत आहे. या संदर्भात लवकरच वित्त विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांसोबत बैठक होणार असून, वेळेत निधी उपलब्ध होईल अशी अपेक्षा असल्याचेही त्यागी यांनी सांगितले..‘एआय महासंगम’चे आयोजनएनसीसीच्या छात्रांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रशिक्षणासोबतच कौशल्यविकासाचे विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. यामध्ये खुल्या समुद्रातील नौकानयन, स्कूबा डायव्हिंग, वार्षिक प्रशिक्षण शिबिरे आणि सायबर सुरक्षा अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे. तसेच, नागपूर येथे ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात येणार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाची ओळख करून देण्यासाठी ‘एआय महासंगम’ या विशेष उपक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. जानेवारी-फेब्रुवारीदरम्यान राज्यातील ५४५ ठिकाणी हा उपक्रम राबवून सुमारे सव्वा लाख युवकांना कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे प्राथमिक प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन असल्याचे मेजर जनरल त्यागी यांनी सांगितले..‘प्रजासत्ताक दिन शिबिराची तयारी ही अनेक महिन्यांची प्रक्रिया असते. दिल्लीत छात्र जेव्हा पंतप्रधान किंवा परदेशी पाहुण्यांसमोर उभे राहतात, तेव्हा ते संपूर्ण देशाचे आणि राज्याचे प्रतिनिधित्व करत असतात. त्यामुळे त्यांच्या गणवेशापासून ते सांस्कृतिक सादरीकरणापर्यंत कोणत्याही बाबीत तडजोड करता येत नाही. सध्या निधीला विलंब झाल्याने गणवेश, साहित्य आणि प्रशिक्षकांचे नियोजन अपेक्षेप्रमाणे करता आलेले नाही; परिणामी छात्रांना अद्याप ट्रॅकसूटवरच सराव करावा लागत आहे. कोणत्याही परिस्थितीत या विलंबाचा परिणाम छात्रांच्या तयारीवर होऊ देणार नाही. महाराष्ट्रातील छात्रांची क्षमता पाहता यंदा प्रजासत्ताक दिन संचलनात राज्याला पुन्हा अव्वल स्थान मिळवून देण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे.’- मेजर जनरल विवेक त्यागी, अतिरिक्त महासंचालक, एनसीसी (महाराष्ट्र).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.