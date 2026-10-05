महत्त्वाची बातमी जिल्हा सहकारी बँक

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संगमनेर : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटी मतदारसंघातून उमेदवारी अर्ज दाखल करताना रणजितसिंह देशमुख.
जिल्हा बँकेसाठी देशमुख, सांगळे
यांच्याकडून उमेदवारी अर्ज दाखल
संगमनेर, ता. ५ ः अहिल्यानगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी आज (ता. ५) संगमनेर तालुक्यातून दोन महत्त्वाच्या मतदारसंघांतून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आले. विमुक्त जाती-भटक्या जमाती (व्हीजेएनटी) मतदारसंघातून गणपत सांगळे, तर विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटी मतदारसंघातून रणजितसिंह देशमुख यांनी अर्ज दाखल केला.
देशमुख यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यापूर्वी संगमनेर तालुका सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या (राजहंस) अध्यक्षपदाचा रीतसर राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे आता राजहंस दूध संघाच्या अध्यक्षपदी कोणाची निवड होते, याकडे तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
विविध मतदारसंघांतून इच्छुक उमेदवारांकडून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याने जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रातील हालचालींना वेग आला आहे.
उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर विविध मतदारसंघांतील निवडणुकीचे चित्र अधिक स्पष्ट होणार आहे. दरम्यान, यापूर्वी माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या संगमनेर येथील अमृतकुटी येथे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींची बैठक झाली होती. या बैठकीस माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील देखील उपस्थित होते.
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