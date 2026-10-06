सांगोला मित्र संमेलन

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सांगोला : श्रीराम हॉटेलच्या सभागृहात माजी विद्यार्थी मेळाव्यात उपस्थित मान्यवर.
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सांगोला महाविद्यालयाच्या
माजी विद्यार्थ्यांचा स्नेहमेळावा
सकाळ वृत्तसेवा
सांगोला, ता. ६ : सांगोला महाविद्यालयाच्या १९८० ते १९८५ या बॅचच्या माजी विद्यार्थ्यांचा मेळावा श्रीराम हॉटेल येथे झाला. प्राचार्य डॉ. कृष्णा इंगोले यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या मेळाव्यात माजी विद्यार्थ्यांनी जुन्या आठवणींना उजाळा देत गुरुजनांचा सत्कार केला.
यावेळी प्राचार्य डॉ. कृष्णा इंगोले, माजी प्रा. विजयकुमार शेटे, प्रा. रावसाहेब रेड्डी, प्रा. विजयकुमार जाधव, प्रा. भारत लोंढे, प्रा. शंकर पाटील, प्रा. भीमराव फुले, प्रशासकीय अधिकारी नामदेव सुरवसे आदी उपस्थित होते. स्नेहलता खारवे, विजया खडतरे व शैलजा कुलकर्णी यांनी स्वागतगीत सादर केले. कल्पना नष्टे, रमेश गोडसे, जमीला इनामदार, शैलजा कुलकर्णी व सुशीला नांगरे यांनी गुरुजनांचे स्वागत केले.
प्रा. देविदास कसबे यांनी सांगोला महाविद्यालयाने आपल्याला खूप काही दिल्याचे सांगितले. प्राचार्य डॉ. इंगोले यांनी माजी विद्यार्थ्यांच्या कार्याचे कौतुक केले.
स्वराद गेजगे, साधना गुळमिरे व श्रीकांत घोंगडे यांनी गीत सादर केले. रवींद्र बोत्रे यांनी भक्तिगीत सादर केले. स्नेहलता खारवे व शैलजा कुलकर्णी यांनी सूत्रसंचालन केले. शहाजी चंदनशिवे यांनी आभार मानले.
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