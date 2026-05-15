पुणे

यशोदा यश

यशोदा यश
Published on

''यशोदा''मध्ये बारावीत सान्वी पवार प्रथम

सीबीएसईच्या शंभर टक्के निकालाची परंपरा कायम


सातारा, ता. १५ : येथील यशोदा पब्लिक स्कूलने सीबीएसई इयत्ता बारावी परीक्षेच्या शंभर टक्के निकालाची परंपरा कायम राखली.
परीक्षेत विद्यार्थ्यांनी शाळेचा नावलौकिक वाढवला. गुणवंत विद्यार्थ्यांत सान्वी पवार (८७.८ टक्के) हिने प्रथम, रुद्रा शहा (८३.८) हिने द्वितीय, तर ईश्वरी नागटिळक (८०.६) हिने मिळवत तृतीय क्रमांक मिळविला. या यशाबद्दल यशोदा शिक्षण संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष प्रा. डॉ. दशरथ सगरे म्हणाले, ‘‘विद्यार्थ्यांचा सातत्यपूर्ण अभ्यास, पालकांचे सहकार्य आणि शिक्षकांचे समर्पित मार्गदर्शनामुळेच हे यश शक्य झाले आहे. विद्यार्थ्यांनी केवळ गुणांमध्येच नव्हे, तर आत्मविश्वास, शिस्त आणि मूल्याधिष्ठित शिक्षणातही प्रगती करावी, हीच संस्थेची भूमिका आहे.’’
यावेळी उपाध्यक्ष प्रा. डॉ. अजिंक्य सगरे यांनीही विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले. ते म्हणाले, ‘‘यशोदा पब्लिक स्कूल विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आधुनिक शिक्षणपद्धती, गुणवत्तापूर्ण अध्यापन आणि स्पर्धात्मक वातावरण उपलब्ध करून देत आहे. विद्यार्थ्यांनी मिळवलेले हे यश संस्थेसाठी अभिमानाची बाब आहे.’’ प्राचार्या अमिता डोगरा, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले.

W19301
सान्वी पवार

W19302
रुद्रा शहा

W19303
ईश्वरी नागटिळक
-------------------------------

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

educational excellence in Satara
CBSE class 12 results 2023
top students CBSE board exams
school success stories Maharashtra
Sanvi Pawar achievements
Yashoda Public School performance
how to prepare for CBSE exams
student success tips
board exam preparation strategies
academic achievement in Maharashtra
हायस्कूल शिक्षणातील उत्कृष्टता
यशोदा पब्लिक स्कूल सतारा
सान्वी पवार यश
शिक्षणाची महत्त्वपूर्णता
विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास वाढवणे
CBSE परीक्षेतील सर्वोत्तम विद्यार्थी
गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची आवश्यकता
संपूर्ण विकासासाठी शिक्षण
कुशल शिक्षण पद्धती
विद्यार्थी वार्षिक घेतात काय अपेक्षा
आधुनिक शिक्षणाची भूमिका
दहावी बारावी निकाल 2023
सीबीएसई बोर्ड यशोगाथा
आमच्या शाळेतील शैक्षणिक यश
शाळेतील विद्यार्थ्यांचे नावलौकिक
शालेय शिक्षणाची स्थिती महाराष्ट्रात
गुणवत्तापूर्ण अध्यापनाची महत्वता
अभिमानास्पद शाळा निकाल