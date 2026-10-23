सिंहगड रस्त्यावर उपाययोजना कराव्यात

सिंहगड रस्ता, ता. २३ : सिंहगड रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी नव्या घोषणा करण्याऐवजी यापूर्वी दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी स्वच्छ व सुंदर धायरी कृती समितीने केली आहे. वाहतूक सर्वेक्षणाचा अहवाल, प्रलंबित पूल व विकास आराखड्यातील रस्त्यांच्या कामांची प्रगती आणि उर्वरित कामांचे कालबद्ध वेळापत्रक सार्वजनिक करावे, असे समितीने प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
खोदकामामुळे शुक्रवारी सकाळी सिंहगड रस्त्यावर नागरिकांना मोठ्या वाहतूक कोंडीला सामोरे जावे लागले. या पार्श्वभूमीवर समितीने कामांचे पूर्वनियोजन आणि संबंधित विभागांतील समन्वयाबाबत प्रश्न उपस्थित केले. याबाबत समितीचे संस्थापक-मुख्य समन्वयक विनीत धारणकर आणि समन्वयक जयश्री देशपांडे यांनी पत्रक प्रसिद्धीस दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की उड्डाणपूल सुरू होऊनही त्यावर आणि खालील मार्गांवर कोंडी होत आहे. अतिक्रमणे, अनधिकृत पार्किंग आणि रस्त्यावर येणाऱ्या विक्रेत्यांच्या व्यवसायांमुळे वाहतुकीसाठी उपलब्ध जागा कमी होत असल्याचे समितीने नमूद केले.
या आहेत मागण्या
- सिंहगड रस्त्याचा वाहतूक सर्वेक्षण अहवाल जाहीर करावा
- सनसिटी-कर्वेनगर पुलाच्या दोन्ही बाजूंचे जोडरस्ते पूर्ण करावेत
- राजाराम पुलाच्या प्रस्तावित रुंदीकरणासाठी निधी द्यावा
- धायरीसाठी स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करावा
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