९,७०४ जणांना उच्च रक्तदाब, ८,०९९ जणांना मधुमेह
दीड लाख नागरिकांची तपासणी; मुखाच्या कर्करोगाचे १५२ संशयित
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. ६ : बदलत्या जीवनशैलीमुळे वाढणाऱ्या असंसर्गजन्य आजारांचे वेळीच निदान करून उपचार सुरू करण्यासाठी जिल्हा आरोग्य विभागाने ‘तिशीचा पल्ला; तपासणी अन् सल्ला’ हे १०० दिवसांचे विशेष अभियान हाती घेतले आहे. १ सप्टेंबर ते १० डिसेंबरदरम्यान सुरू असलेल्या या मोहिमेत आतापर्यंत जिल्ह्यातील १ लाख ४६ हजार ७११ नागरिकांची मोफत तपासणी करण्यात आली आहे. त्यामध्ये ९,७०४ जणांना उच्च रक्तदाब, तर ८,०९९ जणांना मधुमेह आढळून आला.
गाव, वाडी-वस्ती पातळीवर आशा स्वयंसेविका, एएनएम, एमपीडब्ल्यू आणि समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांची पथके घरोघरी जाऊन ३० वर्षांवरील नागरिकांची तपासणी करीत आहेत. प्राथमिक अवस्थेत आजाराचे निदान झाल्याने संबंधितांवर तातडीने उपचार सुरू करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
कर्करोग तपासणीलाही प्राधान्य
अभियानांतर्गत कर्करोगाच्या प्राथमिक तपासणीवरही भर देण्यात आला आहे. आतापर्यंत ३९,३८० जणांची मुखाच्या कर्करोगाची तपासणी करण्यात आली असून, त्यातील १५२ संशयितांना पुढील तपासणीसाठी संदर्भित करण्यात आले आहे. १८,९७९ महिलांची स्तन कर्करोगाची तपासणी झाली असून, ६२ संशयित महिलांना पुढील तपासणीसाठी पाठविण्यात आले आहे. १८,१३० महिलांची गर्भाशय मुख कर्करोगाची तपासणी पूर्ण झाली आहे.
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‘अनेक असंसर्गजन्य आजार सुरुवातीला कोणतीही लक्षणे न दाखवता शरीर पोखरत राहतात. त्यामुळे आजार गंभीर होण्यापूर्वीच त्याचे निदान होणे गरजेचे आहे. ३० वर्षांवरील प्रत्येक नागरिकाने आशा स्वयंसेविका, आरोग्य पथक किंवा जवळच्या आयुष्मान आरोग्य मंदिरात जाऊन मोफत तपासणी करून घ्यावी.
- डॉ. सतीश कोपूरवाड, जिल्हा आरोग्य अधिकारी
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