Loni kalbhor Crime : कदमवाकवस्तीत कोयता फिरवत दहशत! ‘आम्ही इथले भाई’ म्हणत दोघांचा नागरिकांना दम; ५० हजारांचा मुद्देमाल जप्त

लोणी काळभोर - हातात लोखंडी कोयता फिरवत नागरिकांना शिवीगाळ आणि धमकावून परिसरात दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपावरून लोणी काळभोर पोलिसांनी दोन तरुणांना ताब्यात घेतले. हवेली तालुक्यातील कदमवाकवस्ती येथील संभाजीनगर परिसरात १९ ऑक्टोबर रोजी दुपारी ही कारवाई करण्यात आली. पोलिसांनी त्यांच्याकडून कोयता आणि होंडा शाईन दुचाकी असा एकूण ५० हजार २०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला..केशर प्रेम बिशुकर्मा (वय १९) आणि अभिषेक दत्तराव रूपनर (वय १८, दोघेही रा. संभाजीनगर, कदमवाकवस्ती) अशी ताब्यात घेतलेल्या तरुणांची नावे आहेत. याप्रकरणी पोलीस हवालदार आण्णा दिलीप माने यांनी सरकारतर्फे लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लोणी स्टेशन पोलीस चौकीच्या हद्दीत गस्त घालत असताना संभाजीनगर परिसरात दोन तरुण शाईन दुचाकीवरून फिरत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यापैकी मागे बसलेला तरुण हातात कोयता फिरवत येणाऱ्या-जाणाऱ्या नागरिकांना धमकावत होता, तर दुसरा तरुण ‘आम्ही इथले भाई आहोत, आमच्या नादी लागायचे नाही,’ असे ओरडत असल्याची माहिती मिळाली. त्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते..या माहितीची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कल्पना दिल्यानंतर पोलीस उपनिरीक्षक पैठणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी पंचांसह घटनास्थळी धाव घेतली. व्यंकटेश हाईट्स सोसायटीजवळ संशयित दोघे दुचाकीवर दिसले. त्यावेळी मागे बसलेल्या तरुणाच्या हातात कोयता असल्याचे पोलिसांच्या निदर्शनास आले. पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला असता, दोघांनी पळून जाण्याचा प्रयत्न केला..पोलिसांनी दोघांना ताब्यात घेत कोयता आणि दुचाकी जप्त केली. सार्वजनिक ठिकाणी शस्त्र हातात घेऊन नागरिकांना धमकावल्याच्या या प्रकारामुळे परिसरातील सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.