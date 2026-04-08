बेल्हे येथे महामार्गावर एसटी घसरली; प्रवासी सुखरुप

बेल्हे, ता. ८ : कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर बेल्हे (ता. जुन्नर) येथील समर्थ शैक्षणिक संकुलाजवळ रस्त्याच्या साइडपट्ट्या न भरल्याने बुधवारी (ता. ८) एक एस. टी. बस रस्त्याखाली घसरली. चालकाने प्रसंगावधान राखत बस वेळीच थांबवल्याने मोठी दुर्घटना टळली असून प्रवासी सुखरूप आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ही बस अहिल्यानगरहून कल्याणकडे जात होती. महामार्गावर सिमेंट काँक्रीटीकरणाचे काम सुरू असून ठेकेदाराने रस्त्याच्या कडेला असलेल्या साइडपट्ट्या अद्याप भरलेल्या नाहीत. यामुळे बसचे चाक रस्त्याखाली घसरले. या परिसरात सुरक्षा फलक किंवा रक्षक नसल्याने वाहनचालकांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे. अनेक ठिकाणी काम अर्धवट असल्याने एकेरी वाहतूक सुरू असून कसरत करावी लागत आहे. दरम्यान, ज्या ठिकाणी सेवारस्ता आणि जोड रस्ते आवश्यक आहेत, तिथे तातडीने काम पूर्ण करावे. महामार्गाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण न झाल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा नागरिकांनी दिला आहे.
