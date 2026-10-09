उरुळी कांचनमध्ये विजेचा लपंडाव

उरुळी कांचन, ता. ९ : महावितरणच्या उरुळी कांचन उपविभागांतर्गत सातत्याने खंडित होणाऱ्या वीजपुरवठ्यामुळे नागरिक, शेतकरी आणि छोटे व्यावसायिक हैराण झाले आहेत. वीज यंत्रणेच्या देखभालीकडे होणारे दुर्लक्ष आणि अधिकाऱ्यांच्या आडमुठ्या धोरणामुळे जनतेची पिळवणूक होत असल्याचा आरोप माजी ग्रामपंचायत सदस्य भगवान जाधव यांनी केला आहे.
उरुळी कांचन, लोणी काळभोर आणि कदमवाकवस्ती परिसरात वीज वाहक तारा, जनित्र आणि फ्युजची नियमित दुरुस्ती केली जात नाही. वाढती लोकसंख्या आणि नवीन जोडण्यांचा विचार करून वीज यंत्रणा सक्षम करण्याऐवजी अधिकारी केवळ नवीन जोडण्या देण्यात मग्न असल्याचा आरोप सजग नागरी मंचाने केला आहे. नियमित वीज बिल भरणाऱ्या ग्राहकांना किरकोळ कारणावरून वीज कापण्याची धमकी दिली जाते, मात्र वीज चोरीकडे दुर्लक्ष केले जाते, अशी तक्रार नागरिक करत आहेत.
कारवाईची मागणी
स्मार्ट मीटरमुळे येणारी वाढीव बिले आणि दुरुस्तीसाठी कार्यालयात हेलपाटे मारूनही दाद मिळत नसल्याने संताप व्यक्त होत आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी या प्रश्नी लक्ष द्यावे आणि महावितरणने कायमस्वरूपी उपाययोजना करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. दोषी अधिकाऱ्यांवर त्वरित कारवाई करण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली.
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