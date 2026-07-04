Khadakwasala Dam Water : खडकवासला धरणसाखळीत पाणीसाठा वाढू लागला; चार दिवसांच्या पावसाने नेमका काय बदल घडवला?

खडकवासला - पुण्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला धरणसाखळीच्या पाणलोट क्षेत्रात ३० जूनपासून पावसाचा जोर सातत्याने वाढत आहे. गेल्या चार दिवसांतच सुमारे २०० मिलिमीटर पावसाची नोंद झाल्याने धरणांमध्ये पाण्याची आवक वेगाने सुरू झाली आहे..या सलग पावसामुळे खडकवासला धरणसाखळीतील पाणीसाठ्यात नेमकी किती वाढ झाली, कोणत्या धरणात किती पाणी जमा झाले, सध्याचा एकूण साठा किती आहे आणि गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदाची स्थिती काय आहे, याचा सविस्तर आढावा या वृत्तातून… असून, अवघ्या चार दिवसांत खडकवासला धरणसाखळीच्या उपयुक्त पाणीसाठ्यात ०.८२० टीएमसीची भर पडली आहे. त्यामुळे ३० जून रोजी ३.६३ टीएमसी असलेला एकूण पाणीसाठा वाढून ४.४५ टीएमसीपर्यंत पोहोचला आहे. पावसाचा हा वाढता वेग कायम राहिल्यास येत्या काही दिवसांत धरणसाखळीतील पाणीसाठ्यात आणखी लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे..शनिवार, ता. ४ जुलै रोजी सकाळी सहा वाजता मागील २४ तासांत पानशेत, वरसगाव आणि टेमघर परिसरात अनुक्रमे ९९, ९४ आणि ९८ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली असून, धरणांमध्ये ४८० दशलक्ष घनफूट (एमसीएफटी) म्हणजेच जवळपास अर्धा टीएमसी पाण्याची आवक झाली आहे.शनिवारी सकाळी सहा वाजेपर्यंत खडकवासला धरणात ०.३० टीएमसी (१४.९७ टक्के), पानशेतमध्ये २०.२१ टीएमसी (२०.७५ टक्के) आणि वरसगावमध्ये १०.९४ टीएमसी (१५.१५ टक्के) उपयुक्त पाणीसाठा नोंदविण्यात आला. मागील २४ तासांत पानशेत धरणात २३१ एमसीएफटी, तर वरसगाव धरणात २४९ एमसीएफटी पाण्याची आवक झाली. टेमघर धरणात अद्याप उपयुक्त पाणीसाठा नोंदलेला नाही..धरण साखळीच्या पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर कायम असून, पानशेत, वरसगाव आणि टेमघर परिसरात एक जून पासून ३०० मिलिमीटर पाऊस झाला आहे. त्यापैकी मागील चार दिवसांतच सुमारे २०० मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत धरणांमध्ये पाण्याची आवक आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..दरम्यान, १ जूनपासून खडकवासला येथे १३९ मिलिमीटर, तर टेमघर येथे ३०५ मिलिमीटर पाऊस झाला असला तरी या दोन्ही धरणांतील उपयुक्त पाणीसाठ्यात अद्याप लक्षणीय वाढ झालेली नाही. खडकवासला धरणाचा साठा प्रामुख्याने पानशेत, वरसगाव आणि टेमघरमधून होणाऱ्या आवकेवर अवलंबून असतो. तसेच टेमघरच्या पाणलोट क्षेत्रात प्रारंभीचा पाऊस मोठ्या प्रमाणावर जमिनीत मुरत असल्याने तेथील साठ्यात अद्याप वाढ झालेली नाही.गतवर्षी याच दिवशी खडकवासला धरणसाखळीत १७.१५ टीएमसी (५८.८३ टक्के) उपयुक्त पाणीसाठा होता. यंदा तो केवळ ४.४५ टीएमसी (१५.२६ टक्के) असून, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत पाणीसाठा अद्याप मोठ्या प्रमाणात कमी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.