पुणे

Khadakwasala Dam Water : खडकवासला धरणसाखळीत पाणीसाठा वाढू लागला; चार दिवसांच्या पावसाने नेमका काय बदल घडवला?

पुण्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला धरणसाखळीच्या पाणलोट क्षेत्रात ३० जूनपासून पावसाचा जोर सातत्याने वाढत आहे.
khadakwasla dam water storage

khadakwasla dam water storage

sakal

राजेंद्रकृष्ण कापसे
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खडकवासला - पुण्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला धरणसाखळीच्या पाणलोट क्षेत्रात ३० जूनपासून पावसाचा जोर सातत्याने वाढत आहे. गेल्या चार दिवसांतच सुमारे २०० मिलिमीटर पावसाची नोंद झाल्याने धरणांमध्ये पाण्याची आवक वेगाने सुरू झाली आहे.

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