व्हॉट्सॲपवर मंजुरी हा रजामंजुरीचा ग्राह्य पुरावा नाही

‘व्हॉट्सॲप’वरील होकार
रजामंजुरीचा पुरावा नाही’
न्यायाधिकरणाचा निर्णय : रेल्वे कर्मचाऱ्याची बदली कायम
प्रयागराज, ता. २३ (वृत्तसंस्था) : ‘वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘व्हॉट्सॲप’वर ‘ओके’ असे उत्तर दिल्याने अतिरिक्त रजा मंजूर झाल्याचे सिद्ध होत नाही,’ असे स्पष्ट करत केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या (कॅट) येथील खंडपीठाने रेल्वे कर्मचाऱ्याची बदली कायम ठेवली. रजेच्या वादातून सूडबुद्धीने बदली केल्याचा कर्मचाऱ्याचा दावा न्यायाधिकरणाने फेटाळला. उत्तर-मध्य रेल्वेतील कर्मचारी प्रिया रंजन कुमार यांनी रजेच्या वादातून झालेल्या बदलीच्या आदेशाला आव्हान दिले होते.
एका दैनिकाने दिलेल्या वृत्तानुसार कुमार यांनी १४ ते १६ जुलै २०२५ या कालावधीत मूळ गावी जाण्यासाठी तीन दिवसांची रजा घेतली होती. त्यानंतर त्यांनी ‘व्हॉट्सॲप’वर संदेश पाठवून आणखी दोन दिवस रजा वाढवून देण्याची विनंती केली. वरिष्ठ विभागीय वाणिज्य व्यवस्थापक हिमांशू शुक्ला यांनी त्यावर ‘ओके’ असे उत्तर दिले होते. या उत्तराचा आधार घेत अतिरिक्त रजा अधिकृतपणे मंजूर झाल्याचा दावा कुमार यांनी केला. मात्र, २१ जुलै रोजी कामावर परतल्यानंतर त्यांना निलंबित करण्यात आले. त्यानंतर २५ जुलै रोजी त्यांची प्रयागराजहून फतेहपूर येथे बदली करण्यात आली. या कारवाईमागे रजेचा वाद असल्याचे कुमार यांचे म्हणणे होते.
न्यायाधिकरणाचे सदस्य रजनीशकुमार राय यांनी स्पष्ट केले, की ‘व्हॉट्सॲप’वरील ‘ओके’ हा संदेश सक्षम प्राधिकाऱ्याने रजा अधिकृतपणे मंजूर केल्याचा निर्णायक पुरावा ठरू शकत नाही. बदली सूडबुद्धीने करण्यात आल्याचे सिद्ध करण्यात कुमार अपयशी ठरल्याचेही न्यायाधिकरणाने नमूद केले. दरम्यान, फतेहपूर रेल्वेस्थानकावर नवीन प्रवेशद्वार अन् तिकीट आरक्षण कार्यालय विकसित करण्यासाठी कर्मचाऱ्याची बदली आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद रेल्वे प्रशासनाने केला. न्यायाधिकरणाने हा प्रशासकीय कारणांचा युक्तिवाद स्वीकारत कुमार यांचा अर्ज फेटाळला.
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