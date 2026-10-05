स्मार्ट सल्ला : इच्छापत्राची समंजस अंमलबजावणी

गौरी रास्ते, इच्छापत्र सल्लागारकेतकी आणि विराज ही दोन भावंडे त्यांच्या आई-वडिलांच्या निधनानंतर त्यांचे नोंदणीकृत केलेले इच्छापत्र घेऊन माझ्याकडे मार्गदर्शनासाठी आले होते. दोघा भावंडांमध्ये सामंजस्य होते. आई-वडिलांच्या इच्छापत्रानुसार स्थावर व जंगम संपत्तीची वाटणी करण्यासाठी त्यांना मार्गदर्शन हवे होते. विराज परदेशातून येथे थोड्या कालावधीसाठी आला होता. केतकी येथेच रहात असली, तरी तिला ही सर्व कामे लवकर मार्गी लागावी, असे वाटत होते..स्थावर संपत्ती नावे करण्यासाठी त्यांना पुढील पावले उचलण्यास सांगितले.गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये दोघा भावंडांच्या सहीने एक अर्ज देणे. सोबत अ) आई, वडील दोघांचे मृत्यूदाखले, ब) इच्छापत्राची प्रत, क) सोसायटीचे शेअर सर्टिफिकेट, ड) महासेवा केंद्राचे वारस नोंदीचे प्रतिज्ञापत्र.सोसायटीमध्ये ठराव होऊन, शेअर सर्टिफिकेटवर त्यांच्या नावांची नोंद झाल्यानंतर, महानगरपालिकेत विहित नमुन्यात अर्ज करणे. त्यासोबत नियमानुसार कागदपत्रे जोडणे; तसेच आवश्यक शुल्क जमा करणे.महानगरपलिकेत त्यांच्या नावाने मिळकत नोंद झाल्यानंतर वीजमीटरवर नावांची नोंद होण्यासाठी संबंधित कार्यालयात विहित नमुन्याप्रमाणे अर्ज व कागदपत्रे देणे, आवश्यक ते शुल्क जमा करणे.नोंदणीकृत इच्छापत्राद्वारे, स्थावर संपत्ती वारसांच्या नावे करण्यासाठी ती कोठे आहे, त्याप्रमाणे मामलेदार, तलाठी, आदी योग्य त्या सरकारी कचेरीत, योग्य मुदतीत, विविध कागदपत्रे वारसांनी दाखल करावयाची असतात. या सर्व प्रक्रियेसाठी विधितज्ज्ज्ञांचा सल्ला व मदत जरूर घ्यावी..जंगम संपत्ती वाटपासाठी...म्युच्युअल फंड, बँक ठेवी आदीः नामांकनाप्रमाणे दोघा मुलांनी पैसे ताब्यात घेतले आणि इच्छापत्राप्रमाणे दोघांनी वाटणी करून घेतली. काही ठेव पावत्यांवर नामांकन करायचे राहून गेले होते. परंतु, नोंदणीकृत इच्छापत्र असल्या नेते काम सोपे झाले. बँकेच्या नियमाप्रमाणे शपथपत्रे, हमीपत्रे भरून दिली व जंगम संपत्तीची वाटणी झाली.लॉकर ः बँकेतील लॉकरवरती केतकीचे संयुक्त नाव होते. तिने लॉकरमधील सर्व मौल्यवान वस्तूंचे वाटप, इच्छापत्रानुसार केले. .आई-वडिलांच्या इच्छेनुसार देणगी ःआई-वडिलांनी काही सामाजिक संस्थांना देणगी द्यावयाची रक्कम इच्छापत्रात लिहून ठेवली होती. त्याप्रमाणे दोघा भावंडांनी ती रक्कम त्या-त्या संस्थांना दिली.स्थावर संपत्ती नावावर करण्यासाठी आवश्यक अर्ज विराज व केतकीने भरून दिले. त्याचबरोबर विधीतज्ज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार विराजने केतकीच्या नावाने कुलमुखत्यारपत्र (Power of Attorney) नोंदणीकृत करून दिले, त्याद्वारे उर्वरित कामे केतकी पूर्ण करू शकणार होती.वारसांमध्ये सामंजस्य असले, की नोंदणीकृत इच्छापत्राची अंमलबजावणी करण्याची प्रक्रिया सुखावह ठरते, हे पुनः एकदा अधोरेखित झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.