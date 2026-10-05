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स्मार्ट सल्ला : इच्छापत्राची समंजस अंमलबजावणी

वारसांमध्ये सामंजस्य असले की इच्छापत्राची अंमलबजावणी ठरते सुखावह; जाणून घ्या आवश्यक प्रक्रिया.
Execution of a will becomes smooth when heirs are harmonious; Know the necessary procedure

Execution of a will becomes smooth when heirs are harmonious; Know the necessary procedure

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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गौरी रास्ते, इच्छापत्र सल्लागार

केतकी आणि विराज ही दोन भावंडे त्यांच्या आई-वडिलांच्या निधनानंतर त्यांचे नोंदणीकृत केलेले इच्छापत्र घेऊन माझ्याकडे मार्गदर्शनासाठी आले होते. दोघा भावंडांमध्ये सामंजस्य होते. आई-वडिलांच्या इच्छापत्रानुसार स्थावर व जंगम संपत्तीची वाटणी करण्यासाठी त्यांना मार्गदर्शन हवे होते. विराज परदेशातून येथे थोड्या कालावधीसाठी आला होता. केतकी येथेच रहात असली, तरी तिला ही सर्व कामे लवकर मार्गी लागावी, असे वाटत होते.

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