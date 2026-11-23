Superintelligence AI Warning: आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) क्षेत्रात वेगाने घडामोडी घडत असून, तंत्रज्ञान आता अत्यंत प्रगत टप्प्यावर पोहोचल्याचे चित्र आहे. मेटाचे (Meta) मुख्य AI अधिकारी अलेक्झांडर वांग यांनी एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) वर 'सुपरइंटेलिजन्स इज अरायव्हिंग' या शीर्षकाखाली सविस्तर पोस्ट लिहून उद्योगविश्व आणि सर्वसामान्यांना सावध केले आहे. या पोस्टला अवघ्या काही वेळात २० लाखांहून अधिक व्ह्यूज मिळाले. पुढील एका वर्षात मानवजात कशी पावले उचलते, यावर भविष्यातील जग कसे असेल हे ठरेल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे..अचानक चिंतेचे वातावरण का निर्माण झाले?हा इशारा एका मोठ्या गणिती दाव्याच्या पार्श्वभूमीवर आला आहे. अँथ्रॉपिकचे गणितज्ञ लेव्हेंट अल्प्गे यांनी २० नोव्हेंबरला 'क्लॉड' (Claude) च्या मदतीने तब्बल १६७ वर्षांपासून सुटलेले नसलेले 'रीमन हायपोथिसिस' (Riemann Hypothesis) हे मूळ संख्यांशी संबंधित कोडे सोडवल्याचा दावा केला. या कोड्यासाठी १ दशलक्ष डॉलर्सचे मिलेनियम प्राइज ठेवलेले आहे.पारंपरिक मानवी पुनरावलोकन अजून बाकी असले आणि क्ले मॅथेमॅटिक्स इन्स्टिट्यूटच्या अधिकृत यादीत हे कोडे अद्याप न सुटलेले दाखवले जात असले, तरी एमआयटी (MIT) आणि वॉटरलू विद्यापीठातील स्वतंत्र गणितज्ञांनी संगणकीय तपासणी केली. त्यानुसार १ कोटी ७० लाख ओळींचा गणिती कोड कोणत्याही त्रुटीशिवाय संकलित (compile) झाल्याचे समोर आले आहे.गणित आणि विज्ञानात दीर्घकाळ काम केलेल्या वांग यांनी हे काम आपण समजू न शकणाऱ्या 'परकीय बुद्धिमत्तेच्या' मदतीने पूर्ण झाल्यासारखे वाटते, असे नमूद केले. लॉस अलामोस येथे वाढलेल्या वांग यांच्या मते, अनेक भौतिकशास्त्रज्ञांना रीमन हायपोथिसिसच्या तुलनेत अणुबॉम्बचा शोध हा साधा गृहपाठ वाटू शकतो..AI च्या वाढत्या धोक्यांदरम्यान केंब्रिज डिक्शनरीची मोठी घोषणा; Human शब्द ठरला 2026 चा 'वर्ड ऑफ द इयर'.बुद्धिमत्तेची मर्यादा ओलांडली गेल्याचा दावाAI मध्ये खऱ्या अर्थाने तार्किक विचारक्षमता नाही, असा युक्तिवाद अनेक वर्षांपासून केला जात होता; मात्र वांग यांच्या मते ती मर्यादा आता मागे पडली आहे. त्यांनी डिसेंबर २०२४ मधील घटनेची आठवण करून दिली, जेव्हा ओपनएआयच्या (OpenAI) 'ओ३' (o3) मॉडेलने अमेरिकन इन्व्हिटेशनल मॅथेमॅटिक्स एक्झामिनेशन (AIME) मध्ये उल्लेखनीय कामगिरी केली होती. ही परीक्षा अनेक कोडिंग किंवा व्यावसायिक कामांपेक्षा अधिक आव्हानात्मक मानली जाते.त्या घटनेला 'सर्वकाही बदलणार असल्याची जाणीव करून देणारा क्षण' म्हणत वांग यांनी नमूद केले की, गेल्या दोन वर्षांत तांत्रिक त्रुटी दूर केल्याने कोडिंगमधील अनेक अडथळे कमी झाले आणि सायबर तसेच एजंटिक क्षमता अधिक बळकट झाल्या. आता AI ने दीड शतकाहून अधिक काळ मानवासाठी कठीण राहिलेला प्रश्न हाताळला आहे. इतर अनेक क्षेत्रांतील कठीण प्रश्न यापेक्षा सोपे असल्याचे त्यांच्या एमआयटीमधील प्राध्यापकांचेही मत आहे. त्यामुळे आता प्रमुख अडथळा केवळ बुद्धिमत्तेचा नसून, विशिष्ट विषयातील सखोल ज्ञान, तांत्रिक जोडणी आणि प्रत्यक्ष प्रयोगांचा उरला आहे..स्वतःमध्येच सुधारणा करण्याचा सर्वात मोठा धोकाAI संशोधन हे रीमन हायपोथिसिसइतके कठीण नसल्याने, भविष्यातील मॉडेल्स स्वतःचे संशोधन स्वयंचलित करू शकतील आणि स्वतःमध्ये सुधारणा करण्यात मानवी क्षमतेच्या पलीकडे जातील, असा इशारा वांग यांनी दिला आहे. जैवतंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा, अर्थशास्त्र आणि शस्त्रास्त्र संशोधनाची गती वाढल्यास मानवी देखरेखीपेक्षा प्रगती पुढे जाऊ शकते.अमर्यादित स्वयं-सुधारणा (recursive self-improvement) किंवा प्रत्येक क्षेत्रात मानवापेक्षा १,००० पट अधिक सक्षम आणि हुशार यंत्रांवर मानव नियंत्रण ठेवू शकेल का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे..समाजाची सूत्रे AI कडे सोपवण्यास विरोधवांग यांनी AI तातडीने बंद करण्याची मागणी केलेली नसली, तरी आर्टिफिशियल सुपरइंटेलिजन्स (ASI) अटळ आहे, या विचारसरणीवर त्यांनी टीका केली आहे. समाजाची सूत्रे AI कडे निष्क्रियपणे सोपवणे योग्य ठरणार नाही, असे स्पष्ट करत त्यांनी प्रयोगशाळांनी पारंपरिक मार्गाऐवजी सुरक्षितता, ताळमेळ, सुरक्षा आणि मानवी सक्षमीकरणाला प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन केले आहे.सिलिकॉन व्हॅलीतील तणावपूर्ण आठवड्यानंतर ही पोस्ट समोर आली आहे. १९ नोव्हेंबरला अँथ्रॉपिकच्या नॅस्डॅक आयपीओनंतर (Nasdaq IPO) रविवारी ओपनएआयनेही प्रतिस्पर्धी प्रयोगशाळांना अधिक सक्षम देखरेख साधने उपलब्ध होईपर्यंत समान सुरक्षा मर्यादांवर सहमत होण्याचे आवाहन केले होते. त्यामुळे AI क्षेत्रातील स्पर्धा आता मानवी नियंत्रण टिकवून ठेवण्याच्या दिशेने वळताना दिसत आहे..Anthropic मध्ये मानवी लेखकासाठी तब्बल ३.२ कोटींची नोकरी; AI कंपनीनेच अधोरेखित केले मानवी कौशल्याचे महत्व! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.