Earth Aphelion: ६ जुलैला पृथ्वी सूर्यापासून सर्वाधिक दूर; 'अपसूर्य' स्थितीचा आवश्यक ती काळजी घेऊन घ्या अनुभव

What Happens When Earth Is Farthest from the Sun: पृथ्वीची सूर्याभोवतीची कक्षा पूर्णपणे गोल नसून ती लंबवर्तुळाकार (इलिप्टिकल) असल्यामुळे पृथ्वी आणि सूर्य यांतील अंतर वर्षभरात कमी-अधिक होत असते. साधारणपणे ३ जानेवारीच्या सुमारास हे अंतर सर्वांत कमी असते. या स्थितीला उपसूर्य (पेरिहेलियन) असे म्हणतात. त्यानंतर हे अंतर वाढत जाऊन जुलैच्या सुरुवातीला सर्वाधिक होते, या स्थितीला अपसूर्य (अपहेलियन) म्हणतात..यंदा अपसूर्याची स्थिती सोमवार, ६ जुलै रोजी अनुभवता येणार आहे. त्या दिवशी सूर्योदयाच्या वेळी पृथ्वी आणि सूर्य यांतील अंतर सुमारे १५ कोटी २० लाख ८७ हजार ७०६ किलोमीटर इतके असेल, सूर्योदय किंवा सूर्यास्ताच्या वेळी सूर्याच्चा आकार तुलनेने किंचित लहान दिसू शकतो. मात्र सूर्य जसजसा वर येतो, तसतसे त्याचे तेज वाढत असल्याने कोणत्याही परिस्थितीत सूर्याकडे थेट किंवा टक लावून पाहू नये..सध्या पावसाळ्याचे दिवस असल्याने विरळ ढगांआडून काही क्षण सूयचि सुरक्षित निरीक्षण करता येऊ शकते; तरीही डोळ्यांच्या सुरक्षिततेची काळजी घेणे आवश्यक आहे. उपसूर्य स्थितीत पृथ्वी-सूर्य अंतर सुमारे १४ कोटी ७० लाख किलोमीटर असते, तर अपसूर्य स्थितीत ते १५ कोटी २० लाख किलोमीटरपेक्षा अधिक असते. त्यामुळे या काळात सूर्यप्रकाश पृथ्वीपर्यंत पोहोचण्यासाठी, उपसूर्य स्थितीच्या तुलनेव, सुमारे १७ सेकंद अधिक वेळ घेतो..ही वर्षातून एकदाच येणारी वैशिष्ट्यपूर्ण खगोलीय घटना असून, आवश्यक ती काळजी घेऊन तिचा अनुभव घ्यावा आणि खगोलशास्वाविषयीची आवड वाढवावी, असे आवाहन विश्वभारती केंद्रातर्फे करण्यात आले आहे..अकोला परिसरातील वेळासूर्योदय : सकाळी ५.४७ वा.सूर्यास्त : सायंकाळी ७.०७ वा.दिनमान : १३ तास २० मिनिटे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.