विज्ञान-तंत्र

Earth Aphelion: ६ जुलैला पृथ्वी सूर्यापासून सर्वाधिक दूर; 'अपसूर्य' स्थितीचा आवश्यक ती काळजी घेऊन घ्या अनुभव

Science Behind the Farthest Distance from the Sun: ६ जुलै रोजी पृथ्वी सूर्यापासून सर्वाधिक दूर असलेल्या 'अपसूर्य' स्थितीत पोहोचणार असून, या दुर्मीळ खगोलशास्त्रीय घटनेमागील विज्ञान आणि महत्त्व जाणून घ्या.
What is Earth Aphelion

What is Earth Aphelion

sakal

Anushka Tapshalkar
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What Happens When Earth Is Farthest from the Sun: पृथ्वीची सूर्याभोवतीची कक्षा पूर्णपणे गोल नसून ती लंबवर्तुळाकार (इलिप्टिकल) असल्यामुळे पृथ्वी आणि सूर्य यांतील अंतर वर्षभरात कमी-अधिक होत असते. साधारणपणे ३ जानेवारीच्या सुमारास हे अंतर सर्वांत कमी असते. या स्थितीला उपसूर्य (पेरिहेलियन) असे म्हणतात. त्यानंतर हे अंतर वाढत जाऊन जुलैच्या सुरुवातीला सर्वाधिक होते, या स्थितीला अपसूर्य (अपहेलियन) म्हणतात.

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