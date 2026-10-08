विज्ञान-तंत्र

Instagram च्या शेअर मेन्यूमध्ये आला 'MUSE AI' एजंट; युजर्सची कामे होणार सोपी! जाणून घ्या खास फीचर्स...

Meta Launches MUSE AI on Instagram: प्रवासाची तिकिटे काढण्यापासून खर्चाचे नियोजन करण्यापर्यंत सर्व कामे आता एका क्लिकवर!
Instagram MUSE AI Agent Meta’s New AI Assistant in Share Menu

Instagram MUSE AI Agent: Meta’s New AI Assistant in Share Menu

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Instagram Experience Transformed: सोशल मीडिया दिग्गज 'मेटा'ने (Meta) इन्स्टाग्राम वापरकर्त्यांचा अनुभव अधिक समृद्ध आणि सोपा करण्यासाठी एक महत्वाचे पाऊल उचलले आहे. इन्स्टाग्रामच्या शेअर मेन्यूमध्ये आता 'म्यूज' (MUSE AI) नावाचा एक प्रगत एआय एजंट समाविष्ट करण्यात आला आहे. हे फक्त सामान्य प्रश्नांची उत्तरे देणारे चॅटबॉट नसून, युजर्सच्या दैनंदिन व्यावहारिक कामांची अंमलबजावणी करणारा एक सक्षम वैयक्तिक डिजिटल असिस्टंट म्हणून कार्य करेल.

Loading content, please wait...
instagram
artificial intelligence
instagram post
insta post
AI and Creativity
Meta
Meta accountability
Instagram stories for youth
Marathi News Esakal
www.esakal.com