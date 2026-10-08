Instagram च्या शेअर मेन्यूमध्ये आला 'MUSE AI' एजंट; युजर्सची कामे होणार सोपी! जाणून घ्या खास फीचर्स...

Instagram Experience Transformed: सोशल मीडिया दिग्गज 'मेटा'ने (Meta) इन्स्टाग्राम वापरकर्त्यांचा अनुभव अधिक समृद्ध आणि सोपा करण्यासाठी एक महत्वाचे पाऊल उचलले आहे. इन्स्टाग्रामच्या शेअर मेन्यूमध्ये आता 'म्यूज' (MUSE AI) नावाचा एक प्रगत एआय एजंट समाविष्ट करण्यात आला आहे. हे फक्त सामान्य प्रश्नांची उत्तरे देणारे चॅटबॉट नसून, युजर्सच्या दैनंदिन व्यावहारिक कामांची अंमलबजावणी करणारा एक सक्षम वैयक्तिक डिजिटल असिस्टंट म्हणून कार्य करेल..नेमका काय आहे 'MUSE AI' एजंट?इन्स्टाग्रामवरील कोणत्याही पोस्ट किंवा रीलच्या शेअर मेन्यूवर टॅप केल्यानंतर युजर्सना 'MUSE' हा नवीन पर्याय दिसेल. पहिल्या नजरेत हे साधे शेअरिंग फीचर वाटत असले, तरी प्रत्यक्षात ही मेटाच्या एआय एजंट ॲपची थेट लिंक आहे.मेटाने या एआय एजंटची रचना अत्यंत प्रगत अशा 'ॲक्शन-ओरिएंटेड' तंत्रज्ञानावर केली आहे. युजर्सची गरज ओळखून त्या कामाचा सविस्तर कृती आराखडा (Action Plan) तयार करणे आणि ते काम प्रत्यक्ष पूर्ण करण्यास मदत करणे, हे या फीचरचे मुख्य वैशिष्ट्य आहे..मुलाचं Instagram अकाउंट पालकांना थेट पाहता येतं का? Metaचे नियम काय?.MUSE AI मुळे युजर्सची कोणती कामे सोपी होणार?स्मार्ट ट्रॅव्हल अन् तिकीट बुकिंग: प्रवासासाठी तिकिटांच्या किमतींवर बारीक लक्ष ठेवणे, योग्य वेळी तिकिटे काढणे आणि हॉटेल व रेस्टॉरंटचे रिझर्व्हेशन करणे आता चॅटच्या माध्यमातून सहज शक्य होईल.फॉर्म फिलिंग अन् रिमाइंडर्स: ईमेलवर आलेल्या विविध फॉर्म्सची माहिती समजून घेऊन ते भरण्यास मदत करणे आणि महत्त्वाच्या कामांचे ऑटोमॅटिक रिमाइंडर्स सेट करणे हे काम म्यूज करेल..आर्थिक नियोजन अन् बचत: युजर्सच्या दैनंदिन खर्चाचा आढावा घेऊन बचतीचे मार्ग सुचवणे हे याचे प्रमुख काम असेल. उदाहरणार्थ, युजर्सच्या खात्यावर चालू असलेल्या विविध सशुल्क सबस्क्रिप्शन्सपैकी (Subscriptions) बिगरगरजेच्या सेवा ओळखून त्या बंद करण्याचा सल्ला म्यूज देईल. (पण, कोणत्याही आर्थिक व्यवहाराची अंतिम मंजुरी युजर्सच्या हातातच असेल.)टप्प्याटप्प्याने रोलआउट सुरूमेटाकडून सध्या या एआय एजंटची चाचणी प्राथमिक स्तरावर सुरू आहे. त्यामुळे 'MUSE AI' फीचर सध्या काही निवडक इन्स्टाग्राम युजर्सच्या ॲपमध्येच दिसत आहे. आगामी काही दिवसांत टप्प्याटप्प्याने हे नवं फीचर जगभरातील सर्व इन्स्टाग्राम वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध केले जाणार आहे..Meta AI on WhatsApp: इमेज जनरेशन ते ट्रॅव्हल प्लॅनिंग! 'मेटा AI' ची ५ भन्नाट फीचर्स जी तुम्ही व्हॉट्सॲपवर वापरू शकता! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.