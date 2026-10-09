Millennials; तुमचं पहिलं प्रेम पुन्हा येणार! ऑर्कुटच्या संस्थापकांनी सुरू केली पुनरागमनाची मोहीम; लाखो लोकांचा पाठिंबा

एकेकाळी जगभरातील इंटरनेट वापरकर्त्यांमध्ये लोकप्रिय असलेलं ऑर्कुट हे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता आहे. ऑर्कुटचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) ऑर्कुट ब्युयुक्कोक्टेन यांनी अलीकडेच X आणि LinkedIn वर एक पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी ऑर्कुट पुन्हा सुरू करण्याच्या मोहिमेला पाठिंबा देण्याचं आवाहन केलं आहे. यासाठी त्यांनी आपल्या अधिकृत वेबसाइटवरील ऑनलाइन याचिकेवर स्वाक्षरी करण्याची विनंती केली आहे.इच्छुक लोक orkut.com या वेबसाइटला भेट देऊन या मोहिमेत सहभागी होऊ शकतात. ही बातमी लिहिली जात असताना, वेबसाइटवरील माहितीनुसार, ११८ देशांतील सुमारे २.६५ लाख लोकांनी या मोहिमेला पाठिंबा दिला होता. या याचिकेच्या माध्यमातून लोकांना अशा नव्या सोशल नेटवर्कमध्ये रस असल्याचं दाखवता येईल, जिथे खऱ्या व्यक्तींशी संवाद साधणे, प्रत्यक्ष नाती निर्माण करणे आणि आपलेपणाची भावना जपणे यांना महत्त्व दिलं जाईल..CEO यांनी सोशल मीडिया अल्गोरिदमवर व्यक्त केली चिंताऑर्कुटच्या वेबसाइटवर मोहिमेला पाठिंबा दिल्यानंतर वापरकर्त्यांना आपलं वय, नाव, देश आणि ईमेल यांसारखी प्राथमिक माहिती भरावी लागते. फोन नंबर देण्याचा पर्यायही उपलब्ध आहे. याशिवाय, ऑर्कुट ब्युयुक्कोक्टेन यांनी वेबसाइटवर एक खुलं पत्र शेअर केलं आहे. या पत्रात त्यांनी सध्याच्या सोशल मीडियाच्या स्वरूपाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे..त्यांच्या मते, आज सोशल मीडियावरील पोस्ट आणि व्हिडीओ लोकांना जास्तीत जास्त वेळ प्लॅटफॉर्मवर गुंतवून ठेवण्यासाठी तयार केले जातात. मात्र, लोकांमध्ये खरे संबंध निर्माण करण्याकडे पुरेसं लक्ष दिलं जात नाही.त्यांनी असंही म्हटलं की, सोशल मीडियावरील अल्गोरिदममुळे अनेकांना सतत पोस्ट पाहण्याची सवय लागते. यामुळे लोकांमध्ये दुरावा निर्माण होऊ शकतो. त्याच वेळी, वापरकर्त्यांच्या आवडीनिवडींचा उपयोग जाहिराती दाखवण्यासाठी केला जातो..AI आणि बनावट प्रोफाइलमुळे सोशल मीडियाचं स्वरूप बदललंसुमारे दोन दशकांपूर्वीच्या सोशल मीडियाची तुलना आजच्या परिस्थितीशी करताना त्यांनी सांगितलं की, सुरुवातीच्या सोशल नेटवर्किंग प्लॅटफॉर्मचा मुख्य उद्देश जगभरातील लोकांना एकमेकांशी जोडणं हा होता. अनोळखी व्यक्तींशी ओळख करून घेणं आणि समान आवडीच्या लोकांशी संवाद साधणं याला महत्त्व होतं.मात्र, आज सोशल मीडियावर कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) मदतीने तयार केलेले बनावट व्हिडीओ, खोटे फोटो आणि बनावट प्रोफाइल मोठ्या प्रमाणात दिसतात. त्यामुळे स्क्रीनच्या दुसऱ्या बाजूला खरोखर एखादी व्यक्ती आहे की नाही, याबद्दल प्रश्न निर्माण होऊ शकतात.AI हे अत्यंत उपयुक्त तंत्रज्ञान असलं, तरी सोशल मीडियाचा मूळ उद्देश म्हणजे माणसांना एकमेकांशी जोडणं, हा विसरता कामा नये, असं मत त्यांनी व्यक्त केलं..गुगलने २०१४ मध्ये बंद केलं होतं ऑर्कुटऑर्कुट हे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म जानेवारी २००४ मध्ये सुरू करण्यात आलं होतं. गुगलमध्ये सॉफ्टवेअर इंजिनिअर म्हणून काम करत असताना ऑर्कुट ब्युयुक्कोक्टेन यांनी हे प्लॅटफॉर्म विकसित केलं होतं. एकेकाळी भारतासह अनेक देशांमध्ये ऑर्कुटची मोठी लोकप्रियता होती.मित्रांशी संपर्क साधणे, फोटो शेअर करणे आणि विविध आवडींच्या समुदायांमध्ये सहभागी होणे यासाठी अनेक जण ऑर्कुटचा वापर करत होते. मात्र, फेसबुकसारख्या प्लॅटफॉर्मची लोकप्रियता वाढल्यानंतर ऑर्कुटचा वापर कमी होऊ लागला. अखेर गुगलने सप्टेंबर २०१४ मध्ये ही सेवा पूर्णपणे बंद केली..इंटरनेटवर पुन्हा माणसांमधील संवाद वाढवण्याचा प्रयत्नऑर्कुट ब्युयुक्कोक्टेन यांना इंटरनेटचं असं भविष्य घडवायचं आहे, जिथे खऱ्या व्यक्तींमधील संवादाला प्राधान्य असेल. सोशल मीडियाचा भर केवळ अल्गोरिदम, व्ह्यूज किंवा वापरकर्त्यांनी प्लॅटफॉर्मवर किती वेळ घालवला यावर नसावा, असं त्यांना वाटतं.ऑर्कुट हे प्लॅटफॉर्म सुरुवातीपासूनच समान आवडी आणि विचार असलेल्या लोकांना एकत्र आणण्यासाठी ओळखलं जात होतं. त्यामुळे जुन्या वापरकर्त्यांच्या मनात आजही या प्लॅटफॉर्मच्या आठवणी आहेत..आता ऑर्कुट पुन्हा सुरू करण्याच्या मोहिमेला मिळणारा प्रतिसाद पाहता, या प्लॅटफॉर्मबद्दल अनेकांना अजूनही आकर्षण असल्याचं दिसतं. मात्र, ऑर्कुट पुन्हा कधी सुरू होणार आणि त्याचं नवीन स्वरूप कसं असेल, याबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.