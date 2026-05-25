Latest Jobs : काम न करता मिळणार 3.7 कोटी रुपये पगार? OpenAI ने आणली अशी नोकरी, जाणून मोठमोठ्या इंजीनियर्सचं डोकं चक्रावलय

OpenAI ने एक अशी नोकरी जाहीर केली आहे की, ती ऐकून अनुभवी इंजिनिअर्सही आश्चर्याने थबकतील. साधारण काम नाही, तर भविष्यात येऊ शकणाऱ्या अदृश्य धोक्यांशी सामना करण्याची तयारी करायची आहे. वार्षिक पगार? तब्बल २.५ ते ३.७ कोटी रुपये...OpenAI ची अनोखी नोकरी संधीOpenAI ने 'Senior Machine Learning Engineer' सिनियर मशीन लर्निंग इंजिनिअर' पदासाठी जाहिरात दिली आहे. ही नोकरी कंपनीच्या 'प्रिपेअर्डनेस' टीमसाठी आहे. टीमचे काम आहे आज अस्तित्वात नसलेल्या, पण उद्या येऊ शकणाऱ्या एआय धोक्यांचा अंदाज घेणे आणि त्यासाठी आगाऊ तयारी करणे.काय असेल या नोकरीचे काम?उमेदवाराला स्वतःच चांगल्या एडिशन बनवणाऱ्या AI systems चे सिक्युरटी प्रश्न सोडवावे लागतील. Data poisoning सारख्या सायबर हल्ल्यांपासून मॉडेलचे रक्षण, AI च्या decision process समजून घेणारी टूल तयार करणे आणि भविष्यात AI कितपत autonomous होईल याचे मूल्यमापन करणे, हे मुख्य काम असेल..सुज्ञ आणि धोरणी व्यक्ती हवीकेवळ coding किंवा technical skills पुरेसे नाही. OpenAI ला 'wise आणि strategic' विचार करणारी व्यक्ती हवी आहे. Potential risks ला किती गांभीर्याने घ्यायचे, कोणते safety measures प्राधान्याने करायचे आणि ते एथीकल दृष्ट्या योग्य कसे असतील, हे ठरवण्याची क्षमता हवी..भविष्यातील आव्हानांवर लक्षया पदावर काम करताना फक्त सध्याच्या AI मध्ये सुधारणा करायची नाही, तर पुढच्या काही वर्षांत AI कसा डेवलप होईल आणि त्यातून नवीन रिस्क कसे निर्माण होतील, याचा सखोल विचार करायचा आहे.Preparedness टीम काय करते?OpenAI ची ही टीम AI safety, biological-chemical misuse, highly autonomous AI agents आणि advanced AI च्या early warning signs यावर लक्ष ठेवते. समस्या वेळीच ओळखून समाजावर होणारा impact कमी करण्याचे सोल्यूशन शोधणे, हे टीमचे मुख्य ध्येय आहे..Sam Altman चे visionOpenAI चे CEO Sam Altman यांना AI research पूर्णपणे automated करण्याचे मोठे स्वप्न आहे. Near future मध्ये 'AI research interns' आणि नंतर fully autonomous AI researcher तयार करण्याचे त्यांचे goal आहे. Transparency आणि preparedness वर त्यांचा भर आहे.एआय जगातील वाढती चिंताAI वेगाने प्रोग्रेस करत आहे. अनेक experts 'singularity' जवळ येत असल्याचे मानतात. मात्र, काही जण या वेगाबद्दल चिंता व्यक्त करतात. म्हणूनच OpenAI सारख्या कंपन्या आता responsibility आणि caution ने पुढे जाण्यावर भर देत आहेत.