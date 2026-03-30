Redmi 15A स्मार्टफोन झाला लाँच! १३ हजारपेक्षा कमी किंमतीत दमदार बॅटरी; 32MP कॅमेरा अन् खूप काही, पाहा एका क्लिकवर

स्मार्टफोन प्रेमींसाठी आनंदाची बातमी आहे. शाओमीच्या Redmi ब्रँडने भारतात Redmi 15A 5G लाँच केले आहे. हे फोन बजेटमध्ये असूनही मोठ्या 6300mAh बॅटरी, 32 मेगापिक्सल कॅमेरा आणि AI फीचर्ससह येत आहे. फक्त 12999 रुपयांपासून सुरू होणारा हा फोन दीर्घकाळ बॅटरी आणि आधुनिक अनुभव हवे असणाऱ्या युजर्ससाठी परफेक्ट आहे..कंपनीने सांगितले की, Redmi 15A 5G रोजच्या वापरासाठी डिझाइन केले आहे. सोशल मीडिया, व्हिडिओ पाहणे, कॉलिंग आणि मल्टीटास्किंगसाठी हे फोन दोन दिवसांपर्यंत सहज चालू शकते. मध्यम वापरात एका चार्जवर पूर्ण दोन दिवस टिकणारी ही बॅटरी खरोखरच गेमचेंजर आहे. यासोबत 15W फास्ट चार्जिंग आणि 7.5W रिव्हर्स चार्जिंगची सुविधाही मिळते..किंमत आणि उपलब्धता4GB RAM + 64GB स्टोरेज: 12999 रुपये4GB RAM + 128GB स्टोरेज: 14499 रुपये6GB RAM + 128GB स्टोरेज: 16499 रुपयेफोन 3 एप्रिलपासून Flipkart, Mi.com आणि अधिकृत स्टोर्सवर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. कलर ऑप्शन्समध्ये Awesome Blue, Ace Black आणि Amaze Purple आहेत. हलका 210 ग्रॅम वजनाचा हा फोन IP52 रेटिंगसह धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षण देतो..डिस्प्ले आणि परफॉर्मन्सRedmi 15A 5G मध्ये 6.9 इंच HD+ डिस्प्ले आहे, ज्यात 60Hz ते 120Hz रिफ्रेश रेट, 800 निट्स ब्राइटनेस आणि 240Hz टच सॅम्पलिंग रेट मिळते. स्क्रोलिंग स्मूथ आणि कॅज्युअल गेमिंगसाठी उत्तम. Unisoc T8300 5G प्रोसेसर, Mali-G57 GPU, LPDDR4X RAM आणि UFS 2.2 स्टोरेजसह रोजच्या कामांसाठी मजबूत परफॉर्मन्स देते.कॅमेरामागे 32MP मुख्य AI ड्युअल कॅमेरा आणि LED फ्लॅश आहे, ज्यामुळे लो लाइट फोटोही छान येतात. समोर 8MP सेल्फी कॅमेरा वॉटरड्रॉप नॉचमध्ये बसवला आहे. व्हिडिओ कॉल्स आणि सोशल मीडिया पोस्ट्ससाठी योग्य..सॉफ्टवेअरAndroid 16 वर आधारित HyperOS 3 इंटरफेस आहे. Circle to Search आणि Google Gemini सारखे AI फीचर्स मिळतात. कंपनी 4 Android अपडेट्स आणि 6 वर्षांच्या सिक्युरिटी पॅचेसचे वचन देते, ज्यामुळे फोन भविष्यातही अपडेट राहील.5G सपोर्ट, ड्युअल SIM, फिंगरप्रिंट स्कॅनर आणि इतर सुविधांसह Redmi 15A 5G बजेट सेगमेंटमध्ये मोठा धमाका करेल असे दिसते. जर तुम्हाला मोठी बॅटरी, चांगला कॅमेरा आणि स्मूथ अनुभव हवा असेल तर हा फोन नक्की विचारात घ्या