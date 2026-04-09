Whatsapp Paid Channels Feature : व्हॉट्सॲप वापरुन घरबसल्या करता येणार लाखोंची कमाई; पेड चॅनेल फीचर कसं वापरायचं घ्या जाणून

Whatsapp Update 2026 : तुम्ही रोज व्हॉट्सॲप वापरता? मग तुमच्यासाठी ब्रेकिंग न्यूज आहे. आता याच ॲपमध्ये युट्यूबप्रमाणे पैसे कमवण्याची संधी येत आहे. व्हॉट्सॲप कंपनी पेड चॅनेल सबस्क्रिप्शन फीचर (WhatsApp Paid Channels subscription feature)आणत आहे. यामुळे क्रिएटर्स आपल्या चॅनेलवर विशेष आणि एक्सक्लुसिव्ह कंटेंटसाठी शुल्क आकारू शकतील. जे लोक पैसे देतील त्यांना प्रीमियम अपडेट्स मिळतील तर बाकी सर्वजण मोफत कंटेंट पाहू शकतील..हे फीचर २०२६ मध्ये हळूहळू रोलआउट होत आहे. याने क्रिएटर्सना थेट कमाईचे नवे दरवाजे खुले होणार आहेत. तुम्ही शिक्षण, मनोरंजन, फिटनेस, पाककला किंवा कोणत्याही विषयावर चॅनेल चालवत असाल तर ही तुमच्यासाठी सोन्याची संधी आहे. लोकांना आवडलेल्या चॅनेलला सबस्क्राइब करणे पूर्णपणे ऐच्छिक असेल. पैसे दिले तरच एक्सक्लुसिव्ह कंटेंट मिळेल नाहीतर free भाग सुरू राहील.चॅनेलमध्ये किती सशुल्क सदस्य आहेत हेही सार्वजनिक दिसेल. यामुळे नवीन लोकांना चॅनेलची विश्वासार्हता समजेल आणि ते सहज निर्णय घेऊ शकतील. क्रिएटर्सना व्हॉट्सॲपच्या नियमांचे पालन करावे लागेल जेणेकरून कंटेंट दर्जेदार आणि सुरक्षित राहील..व्हॉट्सॲप चॅनेल कसे तयार करावे?ही प्रोसेस एकदम सोपी आहे आणि अँड्रॉइड व आयफोन दोन्हीवर सारखीच आहे१. व्हॉट्सॲप उघडा आणि अपडेट्स टॅबमध्ये जा.२. चॅनेल्स विभागात खाली स्क्रोल करा.३. Create Channel वर क्लिक करा.४. सूचना वाचा आणि कंटिन्यू वर क्लिक करा.५. चॅनेलचे नाव, वर्णन आणि सुंदर आयकॉन जोडा.६. शेवटी डन वर क्लिक करा आणि झाल तुमच चॅनेल तयार.चॅनेल तयार झाल्यावर रोज चांगला कंटेंट पोस्ट करा. फॉलोअर्स वाढवा. जेव्हा पेड सबस्क्रिप्शन फीचर तुमच्या चॅनेलसाठी उपलब्ध होईल तेव्हा तुम्ही सहज सेट करू शकाल. यामुळे तुम्हाला महिन्याला जास्तीची कमाई होऊ शकते. आता फक्त मोफत चॅनेल चालवणे पुरेसे नाही तर पैसे कमवण्याची तयारी करा. स्पेशल टिप्स, कोर्स, लाईव्ह अपडेट्स किंवा प्रीमियम माहिती देऊन तुम्ही हजारो रुपयांचे उत्पन्न मिळवू शकता. व्हॉट्सॲपने क्रिएटर्ससाठी आणलेल्या या नव्या अपडेटमुळे लाखो भारतीयांना घरबसल्या कमाईचे नवे मार्ग खुले होणार आहेत. तुम्हीही आता चॅनेल तयार करा आणि युट्यूबच्या स्पर्धेत व्हॉट्सॲपवरही कमाई सुरू करा.