नवरा-मुलीचा मृत्यू, समाजाचे टोमणे अन् डोळ्याला दुखापत; तरीही RAS मध्ये मिळवलं मोठं यश.... रोहिणी गुर्जर यांची जिद्दीची कहाणी

आयुष्यात आलेल्या संकटांसमोर खचून न जाता ध्येयासाठी सातत्याने प्रयत्न केले, तर कठीण परिस्थितीतही यश मिळवता येते, हे राजस्थानच्या अजमेर जिल्ह्यातील नरेली गावातील रोहिणी गुर्जर यांनी दाखवून दिले आहे. पतीचे निधन, समाजाकडून झालेले टोमणे, सासूचे निधन, दहा वर्षांच्या मुलीचा मृत्यू आणि त्यानंतर झालेला रस्ते अपघात अशा अनेक संकटांना सामोरे जात रोहिणी यांनी राजस्थान लोकसेवा आयोगाच्या (RPSC) RAS परीक्षेत उल्लेखनीय यश मिळवले..रोहिणी यांनी MBC विधवा प्रवर्गातून संपूर्ण राज्यात दुसरा क्रमांक मिळवत राजस्थान लेखा सेवा अधिकारी होण्याचा मान मिळवला. त्यांच्या आयुष्यातील हा प्रवास विशेषतः संघर्षमय ठरला.पतीच्या निधनानंतर समाजाचे टोमणेरोहिणी २००६ मध्ये घुघरा गावातून पदवीधर (बीए) होणाऱ्या पहिल्या मुली ठरल्या होत्या. त्यानंतर २०११ मध्ये त्यांचा विवाह झाला आणि त्यांनी कुटुंबाची जबाबदारी सांभाळण्यास सुरुवात केली. मात्र, फेब्रुवारी २०२१ मध्ये त्यांच्या पतीला हृदयविकाराचा झटका आला आणि त्यांचे निधन झाले..पतीच्या मृत्यूनंतर रोहिणींना समाजातील तसेच सासरच्या काही व्यक्तींकडून उपेक्षा आणि टोमण्यांचा सामना करावा लागला. त्यांना चेटकीण असेही संबोधले गेले. या परिस्थितीचा त्यांच्या मानसिक स्थितीवर मोठा परिणाम झाला आणि त्या सुमारे सहा महिने नैराश्यात राहिल्या.याच काळात त्यांच्या ९५ वर्षांच्या निरक्षर सासूने त्यांना धीर दिला. “बाळा, अभ्यास कर,” असे सांगत त्यांनी रोहिणींना पुन्हा शिक्षणाकडे वळण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. सासूच्या या शब्दांमुळे प्रेरणा घेत रोहिणींनी सुमारे १५ वर्षांनंतर पुन्हा अभ्यास सुरू केला आणि RAS परीक्षेची तयारी करण्याचा निर्णय घेतला..मुलीच्या मृत्यूने मोठा धक्कारोहिणींचा पहिला RAS प्रयत्न थोड्या फरकाने अपयशी ठरला. मात्र, त्यांनी हार मानली नाही. २०२३-२०२४ च्या परीक्षेसाठी त्यांनी पुन्हा तयारी सुरू केली. याच काळात त्यांना आणखी एका दुःखाचा सामना करावा लागला. त्यांची प्रेरणादायी सासू आजारी पडून निधन पावली.सासूच्या निधनाचे दुःख ताजे असतानाच RAS मुख्य परीक्षेच्या काही दिवस आधी रोहिणींच्या दहा वर्षांच्या मोठ्या मुलीची अचानक प्रकृती बिघडली. उपचारादरम्यान त्यांच्या कुशीतच मुलीचा मृत्यू झाला. या घटनेने त्या पूर्णपणे खचून गेल्या आणि परीक्षा न देण्याचा विचार त्यांनी केला..सौंदर्य अन् बुद्धिमत्तेचा संगम! वयाच्या २३व्या वर्षी पहिल्याच प्रयत्नात UPSC क्रॅक करून बनली IFS अधिकारी, कोण आहे तमाली साहा?.परीक्षेच्या दोन दिवस आधी अपघातमुलीच्या मृत्यूनंतरही रोहिणींनी स्वतःला सावरले. कुटुंब आणि त्यांची धाकटी मुलगी भूमी यांच्याकडे पाहून त्यांनी पुन्हा परीक्षा देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, परीक्षेच्या अवघ्या दोन दिवस आधी जयपूरमध्ये त्यांचा रस्ते अपघात झाला. या अपघातात त्यांच्या डोळ्याला गंभीर दुखापत झाली.डॉक्टरांनी त्यांच्या डोळ्यावर पट्टी बांधली होती. तरीही रोहिणींनी माघार घेतली नाही. एका डोळ्याने त्यांनी परीक्षा केंद्र गाठले आणि RAS मुख्य परीक्षा दिली..अखेर मेहनतीला मिळाले यशसप्टेंबर २०२६ मध्ये जाहीर झालेल्या निकालात रोहिणी गुर्जर यांनी MBC विधवा प्रवर्गातून राजस्थानमध्ये दुसरा क्रमांक मिळवला आणि राजस्थान लेखा सेवा अधिकारी होण्याचे स्वप्न पूर्ण केले.रोहिणींच्या या प्रवासात वैयक्तिक आयुष्यातील अनेक मोठ्या संकटांचा सामना करत त्यांनी शिक्षण आणि परीक्षेची तयारी सुरू ठेवली. छोट्या अपयशांमुळे निराश होणाऱ्या विद्यार्थी आणि तरुणांसाठी त्यांची ही कहाणी प्रेरणादायी ठरली आहे..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.