Amravati News: कर्जबाजारी कंत्राटदाराच्या आत्महत्येमुळे खळबळ ;जरुड येथील घटना; कंत्राटदार तहसील कार्यालयावर धडकले

अमरावती, : वरुड तालुक्याच्या जरुड येथील एका शासकीय कंत्राटदाराने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याने कंत्राटदार संघटनांनी दुखवटा व्यक्त केला. अनेकांनी वरुड तहसील कार्यालयावर धडक देऊन रोषही व्यक्त केला.गुरुवारी सकाळी ही घटना उघडकीस आली. सुनील वागद्रे (वय ४३, रा. जरुड), असे आत्महत्या करणाऱ्या कंत्राटदाराचे नाव असल्याची माहिती संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली. वागद्रे हे स्वत: कंत्राटदार असून, त्यांनी वरुड तालुक्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रस्त्याची कामे केली. ही कामे एक ते दीड वर्षांपूर्वी केल्या गेली असताना अद्यापही त्यांचे कोट्यवधींचे देयक त्यांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून अदा करण्यात आलेले नाही. थकीत देयकांसाठी त्यांनी संबंधित विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह राज्य शासनाकडे वारंवार विनंती अर्ज करून थकीत देयक मिळावे, अशी मागणी केली होती. .परंतु त्यांच्या मागणीकडे शासनाने व प्रशासनाने गांभीर्याने घेतले नाही. त्यामुळे द्विधा मनस्थितीत असताना सुनील वागद्रे यांनी गळफास घेऊन आत्महत्या केली, अशी माहिती राज्य अभियंता संघटनेचे जिल्हा सचिव अभिषेक राऊत यांनी दिली.स्थानिक कंत्राटदार संघटनेने या घटनेबद्दल दुःख व्यक्त केले. शिवाय वरुड येथील तहसीलदारांना निवेदन सादर करण्यात आले. सुनील वागद्रे यांना त्यांच्या कामाची देयके मिळाली नाहीत..त्यामुळे त्यांनी घेतलेले कर्ज फेडणे शक्य नसल्याने या तणावातून त्यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलले, असा आरोप कंत्राटदारांसह त्यांच्या कुटुंबीयांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या एका निवेदनात केला आहे. अमरावती जिल्हा कंत्राटदार असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी या निवेदनाच्या प्रति जिल्हाधिकारी तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांनाही दिल्या आहेत..कुटुंबीयांच्या नावाने पत्रकंत्राटदार सुनील वागद्रे यांनी नातेवाइकांच्या नावाने मृत्युपूर्वी एक चिठ्ठी लिहून ठेवली होती. ती वरुड पोलिसांनी जप्त केली आहे. एका व्यक्तीच्या नावाने ही चिठ्ठी आहे. त्यात दोन कंत्राटदारांच्या नावाने दोन थकीत देयके काढून घेणे, बँकांचे थकीत कर्ज भरणे, आत्महत्या करण्याचा त्यांचा स्वत:चा निर्णय असून, त्याला दुसरे कुणी जबाबदार नसल्याचे नमूद असल्याचे पोलिसांनी सांगितले..बुधवारी मुंबईला जाण्याचा होता बेतबुधवारी (ता. ७) सुनील वागद्रे हे काही लोकांसोबत मुंबईला याच कामाच्या अनुषंगाने जाणार होते. परंतु त्यांनी मुंबईला जाण्याचा निर्णय ऐनवेळी रद्द केला. कदाचित त्यांच्या मनात वेगळेच विचार सुरू असावे, असे संघटनेचे पदाधिकारी अभिषेक राऊत यांनी सांगितले.हा शासनाने घेतलेला बळीसुनील वागद्रे या कंत्राटदाराने आत्महत्या केली नसून, शासनाने घेतलेला बळी आहे. असा आशय असलेले श्रद्धांजलीचे फलक अमरावती जिल्हा कंत्राटदार संघटनेने येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयासमोर लावून श्रद्धांजली अर्पण केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.