विदर्भ

Amravati News: कर्जबाजारी कंत्राटदाराच्या आत्महत्येमुळे खळबळ ;जरुड येथील घटना; कंत्राटदार तहसील कार्यालयावर धडकले

Amravati Contractor Death, Pending PWD Bills, Sunil Waghadre : अमरावती जिल्ह्यातील वरुड तालुक्यातील जरुड येथील शासकीय कंत्राटदार सुनील वागद्रे (वय ४३) यांनी आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली आहे
Contractor associations in Amravati protest over alleged pending payments following the death of contractor Sunil Waghadre.

Contractor associations in Amravati protest over alleged pending payments following the death of contractor Sunil Waghadre.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अमरावती, : वरुड तालुक्याच्या जरुड येथील एका शासकीय कंत्राटदाराने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याने कंत्राटदार संघटनांनी दुखवटा व्यक्त केला. अनेकांनी वरुड तहसील कार्यालयावर धडक देऊन रोषही व्यक्त केला.

गुरुवारी सकाळी ही घटना उघडकीस आली. सुनील वागद्रे (वय ४३, रा. जरुड), असे आत्महत्या करणाऱ्या कंत्राटदाराचे नाव असल्याची माहिती संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली. वागद्रे हे स्वत: कंत्राटदार असून, त्यांनी वरुड तालुक्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रस्त्याची कामे केली. ही कामे एक ते दीड वर्षांपूर्वी केल्या गेली असताना अद्यापही त्यांचे कोट्यवधींचे देयक त्यांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून अदा करण्यात आलेले नाही. थकीत देयकांसाठी त्यांनी संबंधित विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह राज्य शासनाकडे वारंवार विनंती अर्ज करून थकीत देयक मिळावे, अशी मागणी केली होती.

Loading content, please wait...
Amravati
Contractor
PWD
Pending cases
Farm Bills
contractor deception
Marathi News Esakal
www.esakal.com