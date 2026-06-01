Amravati: विवाहितेला शरीरसुखाची मागणी; अश्लील व्हिडिओ दाखविल्याने पीडिता संतापली

अमरावती: एकाचवेळी दोघांनी पीडित विवाहितेच्या घरात शिरून तिच्याकडे शरीरसुखाची मागणी केली. महिलेला त्यापैकी एकाने अश्लील फोटो व व्हिडिओ दाखविल्यामुळे पीडित महिला संतापल्याने दोघांनी घरातून पळ काढला..वैभव सुरेश गाढवे (वय ३०) व हरी बाळासाहेब ढेवले (वय २०), अशी विनयभंगाचा गुन्हा दाखल झालेल्या दोघा संशयितांची नावे असल्याची माहिती माहुलीचे ठाणेदार श्रीकांत कडू यांनी दिली. विवाहितेने पोलिसांत दिलेल्या तक्रारीनुसार तिचे पती घरी नसताना संशयित दोघे घरात आले, त्यांनी पाणी मागितले..Solapur Goa flight: सोलापूर-गोवा विमानसेवा हाऊसफुल; वर्षभरात १४ हजार प्रवासी, तिकीटदर १२ हजारांवर.महिलेने त्यांना विचारणा केली असता, त्या दोघांनी पीडितेबद्दल व त्यांच्या दैनंदिन कृतीची माहिती त्यांच्याकडे असल्याचे तिला सांगितले. शिवाय बऱ्याच गोष्टींवर दोघेही लक्ष ठेवून असतात, अशी बतावणी त्या दोघांनी केली. सुरवातीला संशयित वैभव गाढवे याने महिलेला तुम्ही मला खूप आवडता, असे म्हणून शरीरसुखाची मागणी केली..त्यामुळे ती संशयित वैभववर रागावली असता, त्याने घरातून पळ काढला. परंतु दुसरा संशयित हरी ढेवले हा घरातच थांबला, त्याने मोबाईल काढून विवाहितेला अश्लील फोटो व व्हिडिओ दाखविले. पीडिता संशयित हरी याच्यावरही रागावली, त्यामुळे तोसुद्धा पळून गेला, असा आरोप विवाहितेने तक्रारीत केला आहे. त्या आधारे दोघा संशयितांविरुद्ध विनयभंगासह बदनामीची धमकी दिल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्याचे ठाणेदार श्रीकांत कडू यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.