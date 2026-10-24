Farmer Relief: पाच हजारांची मदत नको, शेतकऱ्यांना भरीव दिलासा हवा!

यवतमाळ : संपूर्ण महाराष्ट्रात दुष्काळाचे संकट आहे. अशा वेळी राज्य सरकारने दिवाळीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना पाच हजारांची तुटपुंजी मदत म्हणजे दुष्काळात होरपळणाऱ्या शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा आहे, अशी टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे मुख्य प्रवक्ते हनुमंत पवार यांनी येथे केली. .शुक्रवारी जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी पक्षाचे निरीक्षक म्हणून यवतमाळात आले असता त्यांनी माध्यमांशी विविध विषयांवर संवाद साधला. ते म्हणाले, राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी पाच हजार रुपये घोषित केले.. पण ते किती शेतकऱ्यांना देणार हे सांगितले नाही. पाच रुपयांच्या मदतीचा आधार काय? हेही स्पष्ट नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हेक्टरी किमान एक लाखांची मदत देण्यात यावी ही काँग्रेसची मागणी आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेत कंपनीला हजारो कोटी रुपयांचा प्रिमियम दिला गेला. परंतु, या कंपनीकडून अजूनही पिकांचे पंचनामे सुरू करण्यात आलेले नाहीत.आता सरकार या कंपनीसोबत भांडणार की केवळ कंपनीकडून निवडणूक प्रचारासाठी पैसा घेऊन गप्प बसणार, असा खोचक सवालही पवार यांनी केला. पत्रकार परिषदेला काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अॅड. सचिन नाईक, शशांक येंडे, कुणाल जतकर उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.