Police Raid: गांजाच्या शेतीचा घाटंजी पोलिसांकडून पर्दाफाश;तीन एकरात तब्बल ८४८ झाडांची लागवड

घाटंजी : तुरीच्या पिकाआड गांजाची बेकायदा लागवड करून अमली पदार्थांची शेती फुलविण्याचा प्रकार कुंभारी शिवारात उघडकीस आला. घाटंजी पोलिसांना मिळालेल्या गुप्त माहितीवरून केलेल्या कारवाईत तीन एकर शेतात तब्बल ८४८ गांजाची झाडे आढळून आली. दुसऱ्या एका अशाच कारवाईत दहेगाव येथे दोन लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. .कपाशी आणि तुरीच्या पिकाच्या आड ही लागवड करण्यात आली होती. पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत अंदाजे पाच क्विंटल गांजा जप्त करण्यात आला असून, त्याची किंमत सुमारे १५ ते १७ लाख रुपये आहे. घाटंजी-पांढूर्णा मार्गावरील कुंभारी शिवारात गांजाची लागवड सुरू असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार माहितीची खातरजमा करून गुरुवारी (ता. ८) दुपारी साडेबारा वाजता पोलिस पथकाने शेतात धाड टाकली. तुरीच्या पिकातून आत जाताच गांजाची उंच झाडे निदर्शनास आली. परिसराची पाहणी केली असता मोठ्या प्रमाणात झाडे पिकांच्या आड लावल्याचे स्पष्ट झाले..राजू रामजी सलाम यांच्या तीन एकर शेतात कपाशी आणि तुरीच्या पिकामध्ये गांजाची लागवड करण्यात आली होती. बाहेरून पाहताना शेतात नियमित पीक असल्याचे दिसत असले तरी आत गांजाची झाडे वाढविण्यात आली होती. पोलिसांनी संपूर्ण क्षेत्राची पाहणी करून झाडांची मोजणी केली असता ८४८ झाडे आढळली. त्यानंतर झाडे काढून जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली..कारवाईच्या वेळी पांढरकवडा येथील न्यायवैद्यक पथकाला घटनास्थळी पाचारण करण्यात आले. पोलिस निरीक्षक केशव ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन राठोड, पोलीस कर्मचारी राहुल खंडागळे, प्रवीण तालकोकुलवार आदि उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.